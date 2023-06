OPPO Luncurkan Produk Terbaru di Kota Bandung

BANYAK tren baru gaya hidup yang muncul dari Kota Bandung, Jawa Barat. Karena itu, OPPO meluncurkan produk terbarunya Pop-Up Store Find N2 Flip di kota ini.

Sebelumnya, OPPO juga telah meluncurkan OPPO Find N2 Flip dengan konsep

peluncuran yang spektakuler di Plaza Indonesia. Peluncuran Pop-Up Store Find N2 Flip dengan konsep kreatif, fashionable dan stylish di Bandung berlangsung 31 Mei hingga 4 Juni 2023 di Jalan Pasir Kaliki 23, Bandung.

Konsep Pop-Up Store yang artistik ini menggabungkan seni dan teknologi terbaru yang memberikan berbagai pengalaman berbeda untuk mendukung karakter masyarakat Bandung yang kreatif, berani berekspresi dan menjadi trendsetter.

Chief Marketing Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, di Bandung Kamis

(1/6) mengatakan, beragam acara berlangsung pada Pop-Up Store, mulai

dari kelas kreasi casing OPPO Find N2 Flip bersama Emte, dilanjutkan

dengan trunk show dari Klamby.id dan talkshow dengan chef Renatta.

Bagi para pembeli OPPO Find N2 Flip yang melakukan transaksi di Pop-Up Store ini, akan mendapatkan The Official Marvel Studios "Guardians of the Galaxy Vol 3" Sticker Pack, stiker eksklusif dari KitKat dan Wonderful Indonesia, serta kesempatan untuk berlangganan gratis Spotify Premium selama 12 bulan.

"Sebagai salah satu kota kreatif yang lekat dengan seni, Pop-Up Store

juga menjadi cerminan konsumen Bandung yang kreatif dan fashionable.

Oleh karena itu, di Pop-Up Store ini kami menghadirkan ilustrator muda

Indonesia, Muhammad Taufiq (Emte) untuk menunjukkan karyanya dengan

menggunakan casing Find N2 Flip sebagai mediumnya berkreasi," jelasnya.



Kreativitas



Menurut Patrick, melalui aktivitas yang menginspirasi seperti ini, OPPO

ingin mengajak siapa saja untuk mengembangkan kreatifitasnya dan

melakukan hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, seperti halnya

fitur-fitur OPPO Find N2 Flip yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya

bisa sangat fungsional dan intuitif.

Apalagi kehadiran Pop Up Store Find N2 Flip mendapatkan reaksi yang luar biasa dari masyarakat Bandung. Antusiasme terhadap Pop Up Store ini dapat dilihat dari ramainya pengunjung yang datang dan mengikuti

kelas kreasi casing Find N2 Flip.

"Pop-Up Store OPPO Find N2 Flip akan menggabungkan konsep teknologi dan

alam, yang mewujudkan hewan peliharaan virtual dari cover screen Find N2 Flip seperti kucing, anjing, dan kelinci. Area experience

berupa Low Angle Photo Zone yang diwujudkan dama perangkat yang dibuat

seukuran manusia sebagai salah satu sudut menarik untuk mencoba

keunggulan kamera selfie dengan OPPO Find N2 Flip," lanjutnya. (N-2)