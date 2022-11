Gim Baru di Pengujung 2022

MEMASUKI pengujung 2022, pecinta gim masih akan dimanjakan deretan gim terbaru yang akan dirilis sepanjang November dan Desember ini. Ada lebih dari 10 gim direncanakan akan rilis jelang tutup 2022.

Beberapa di antaranya merupakan gim yang sangat dinantikan dan paling diantisipasi pecinta gim, termasuk gim-gim yang diangkat dari film-film populer.

Gim yang dibuat berdasarkan film populer umumnya memang memiliki popularitas tinggi. Khususnya jika film yang dipilih juga merupakan film box office. Beberapa film bahkan telah diadaptasi menjadi beberapa seri gim yang laris di pasaran, seperti Resident Evil dan Star Wars.

Namun, tidak hanya yang diadaptasi dari film, versi baru dari beberapa gim yang telah diadaptasi menjadi film populer juga akan kembali dirilis. Bagi pecinta gim yang juga gemar menonton film, gim-gim tersebut pasti sudah tak lagi asing atau bahkan telah dinantikan.

Berikut ini gim-gim baru yang akan rilis pada akhir 2022.

1. Marvel's Midnight Suns

Dok. MIDNIGHTSUNS.2K.COM

Setelah dua kali penundaan, Marvel's Midnight Suns dipastikan akan rilis pada 2 Desember mendatang. Gim besutan 2K Games dan Firaxis Games itu bergenre taktik RPG dan petualangan yang dibuat berdasarkan beberapa cerita pahlawan super di film karya Marvel Cinematic Studio (MCU).

Sejalan dengan film-film terbaru karya MCU di tahun ini, Marvel's Midnight Suns juga akan memiliki tema lebih gelap. Sisi misterius dan supernatural sangat kental hadir di setiap babaknya.

Nantinya, pemain akan berperan sebagai tokoh The Hunter, sosok pahlawan baru yang sengaja dihadirkan untuk gim tersebut. Melalui sosok The Hunter, pemain akan berperan sebagai pemimpin para tokoh pahlawan Marvel untuk menghentikan upaya Mother of Demons menghidupkan kembali penguasa kegelapan, Chthon.

Sosoh pahlawan Marvel yang akan hadir dalam gim itu ialah Spider-Man, Blade, Captain America, Scarlet Witch, dan Wolverine. Masing-masing akan memiliki kekuatan yang sama seperti yang mereka miliki di komik dan film Marvel.

Saat ini, Marvel's Midnight Suns sudah mulai bisa dipesan lewat laman resmi Midnightsuns.2k.com. Gim tersebut akan bisa dimainkan di Play Station 5, Play Station 4, Nintendo Switch, X-box One, X-box Series X, Series S, dan Microsoft Windows.

2. Terminator: Dark Fate-Defiance

Dok. STEAMPOWERED.COM

Untuk melanjutkan kesuksesan gim Terminator: Resistance yang dirilis pada 2019, gim terbaru Terminator akan segera beredar. Meski belum ada tanggal pastinya, gim ini disebut pihak pengembang, Slitherine Ltd, akan rilis sebelum 2023.

Gim itu memiliki genre perang dan taktik. Pemain harus melakukan berbagai perlawanan untuk memenangi perang antara manusia dan mesin canggih yang dibuat perusahaan teknologi Legion. Pemain akan berperan sebagai seorang pemimpin atau komandan satu batalion prajurit tentara dalam perang tersebut.

Tak hanya bisa dimainkan sendiri, gim itu dapat dimainkan bersama atau multiplayer. Dalam mode multiplayer, pemain dapat memilih untuk menjadi komandan perang atau founder, pemimpin legion, dan resistance.

Pemain akan dituntut untuk bisa mengembangkan strategi perlawanan yang rumit, tapi tetap seru dan menegangkan. Terdapat beberapa babak berbeda yang harus dilalui pemain untuk memenangi misinya. Peta dan panduan strategi yang dapat dilakukan juga akan tersedia guna memberi inspirasi dan memudahkan langkah yang akan diambil.

Ketika bermain sebagai founder, pengetahuan tentang dunia militer pemain akan sangat berperan dalam menyukseskan misi. Karena itu, gim itu disebut akan terasa sangat nyata dengan pilihan strategi yang relevan dan masih masuk akal.

Terminator: Dark Fate-Defiance sementara ini direncanakan hanya akan bisa dimainkan di Microsoft Windows.

3. The Lord of the Rings: Gollum

Dok. STEAMPOWERED.COM

Gim yang diadaptasi dari salah satu trilogi film paling populer ini sudah sangat ditunggu. The Lord of the Rings: Gollum merupakan seri terbaru dari gim-gim Lord of the Rings sebelumnya. Namun, berbeda dengan versi-versi sebelumnya, gim itu akan berfokus pada sosok Gollum sebagai tokoh utamanya.

Gollum merupakan salah satu tokoh ikonik dalam film Lord of the Rings. Sosoknya yang misterius, mengesalkan, bertubuh menyeramkan, tetapi setia memiliki peran penting pada keseluruhan cerita. Salah satu hobbit berusia tua tersebut diceritakan sangat mengidamkan cincin The One yang diperebutkan di sepanjang film.

Namun, meski memiliki peran yang cukup sentral, sosok Gollum tak banyak dibahas pada ketiga film Lord of the Rings. Kisah dan perjuangan hidupnya yang tak mudah hanya disinggung secara sekilas pada beberapa bagian film.

Pertanyaan-pertanyaan tentang sosok Gollum itu akan dapat terjawab lewat gim The Lord of the Rings: Gollum. Pemain akan berperan sebagai Gollum dan memasuki serta melalui berbagai petualangan di dunia Lord of the Rings dengan karakteristik, kekuatan, dan pikiran yang disesuaikan dengan sosok Gollum.

Gim itu akan menghadirkan sebuah sudut pandang baru pada gim Lord of the Rings. Itu disebabkan semua hal yang terjadi akan dilihat dari perspektif Gollum yang unik dan tak banyak diketahui sebelumnya.

Gim yang dikembangkan Daedalic Entertainment dan direncanakan rilis sebelum pergantian tahun ke 2023 itu nantinya akan bisa dimainkan di Play Station 5, X-box Series X/S, Play Station 4, X-box One, Switch, dan PC.

4. Pokemon Scarlet and Violet

Dok. SCARLETVIOLET.POKEMON.COM

Popularitas animasi karya lelaki asal Jepang, Satoshi Tajiri, ini seakan tak pernah redup. Sesudah pertama kali dikenalkan sebagai tokoh-tokoh dalam video gim, Pokemon telah diadaptasi menjadi berbagai jenis karya, seperti film dan serial animasi atau kartun.

Di pertengahan November ini, karya baru dari pengembangan Pokemon akan kembali hadir, Pokemon Scarlet and Pokemon Violet. Dua gim itu merupakan karya kolaborasi dari Pokemon Company dengan Nintendo. Karena itu, gim tersebut hanya akan bisa dimainkan di Nintendo edisi khusus OLED yang baru dirilis.

Pada versi baru gim Pokemon itu disebutkan akan ada beberapa tokoh anyar yang membuat petualangan semakin seru. Salah satunya ialah Pokemon baru bernama Grataiai. Grataiai ialah Pokemon bertipe poison dan normal, kombinasi yang belum pernah ada di gim Pokemon versi-versi sebelumnya.

Grataiai memiliki air liur beracun yang warnanya bisa berubah bergantung pada makanan yang ia konsumsi. Air liur beracun itu akan menjadi senjatanya untuk melindungi diri.

Selain itu, akan ada dua sosok profesor baru, Sada dan Tauro. Profesor Sada akan membantu petualangan di Pokemon Scarlett, sedangkan Tauro akan hadir di Pokemon Violet.

5. Sonic Frontiers

Dok. FRONTIERS.SONICTHEHEDGEHOG.COM

Sonic Frontier yang akan rilis pada 8 November merupakan seri terbaru gim Sonic yang diklaim akan menyuguhkan pengalaman bermain Sonic yang berbeda. Sonic merupakan salah satu gim paling populer dan telah diadaptasi menjadi anime serta film box office, Sonic the Hedgehog (2020).

Gim yang dikembangkan Sonic Team asal Jepang itu hadir dalam teknologi grafis, suara, hingga narasi cerita yang lebih mumpuni. Pemain nantinya akan disuguhkan kisah petualangan Sonic di lima pulau berbeda. Tiap pulau memiliki karakter sendiri yang akan membuat petualangan jadi lebih mengesankan dan tak monoton. Mulai pulau yang dikelilingi hutan lebat, air terjun, padang pasir, hingga dunia modern yang dipenuhi teknologi siber nan canggih.

Pada versi itu, sosok Sonic akan memiliki kemampuan bergerak yang jauh lebih cepat daripada versi sebelumnya. Itu akan membuat petualangan jadi lebih seru dan menegangkan karena langkah yang diambil menjadi harus lebih akurat.

Sebagai gim bergenre petualangan, narasi yang akan dihadirkan juga akan berperan penting dalam membangun perjalanan pemain di gim itu. Untuk menguatkan narasi, Sonic Team juga telah menghadirkan beberapa halaman komik yang dapat dibaca pemain di bagian awal gim dan laman resmi gim agar dapat masuk lebih dalam pada cerita.

Gim itu nantinya akan dapat dimainkan di beberapa platform seperti Play Station 5, Nintendo Switch, Play Station 4, X-box One, X-box Series X, Series S, dan Microsoft Windows. (Berbagai sumber/M-2)