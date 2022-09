SETIAP orang pasti ingin barang yang dibelinya asli dan terjamin, apalagi berkaitan dengan barang elektronik seperti ponsel. Nah rupanya ada loh cara-cara yang bisa dilakukan bagi pemilik ponsel untuk mengetahui keaslian barang tersebut. Salah satu yang akan kita bahas tentang cara mengecek keaslian ponsel merk iphone.

Cara cek IMEI iphone asli atau tidak sangat mudah dan wajib diketahui oleh pengguna. Sayang apabila pengguna membelinya mahal-mahal namun ternyata palsu dan tidak bisa digunakan.

IMEI adalah singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Dengan kata lain, IMEI adalah kode produksi yang membedakan satu perangkat dengan perangkat yang lainnya sehingga tidak ada satupun perangkat yang memiliki IMEI yang sama.

Cara mengecek IMEI atau yang lebih dikenal dengan cek nomor seri iphone ini sebenarnya bisa dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat iphone itu baik atau abal-abal. Ini 7 cara yang bisa membantu pengguna mengecek iphonenya, yuk simak:

1. Tipe Iphone

Terlebih dulu kita harus mengetahui seri iphone yang kita miliki. Pun bisa melihat nomor IMEI/IMEID di hardware ponsel. Berikut cara melihat nomor IMEI/MEID Iphone dan Tipe Iphone;

a. Melihat nomor seri di Pengaturan dan tempat kartu SIM

- iPhone 12, iPhone 12 mini

- iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

- iPhone SE (Generasi ke-2), iPhone 11

- iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS, iPhone XS Max

- iPhone XR, iPhone X

- iPhone 8, iPhone 8 Plus

- iPhone 7, iPhone 7 Plus

- iPhone 6s, iPhone 6s Plus

b. Melihat nomor seri di Pengaturan

- iPhone 6, iPhone 6 Plus

- iPhone SE (Generasi ke-1), iPhone 5s

- iPhone 5c, iPhone 5

c. Melihat nomor seri dan IMEI/MEID di tempat kartu SIM

- iPhone 3G, iPhone 3GS

- iPhone 4 (model GSM), iPhone 4s



2. 7 Cara mudah Cek IMEI iphone asli atau palsu

Setelah mengetahui tipe iphone apa yang kalian punya, berikut ini ada 7 cara mudah yang harus kalian coba untuk bisa mengetahui asli atau tidaknya iphone tersebut.

a. Cara Mengecek IMEI iPhone Asli Melalui Settings

Cara untuk melihat IMEI iPhone yang paling mudah dan banyak digunakan yaitu melalui menu settings. Mengenai caranya, kamu bisa ikuti langkah-langkah kasih berikut ini.

1. Buka menu Settings.

2. Pilih menu General.

3. Pilih opsi About.

4. Scroll ke bawah, lihat nomor IMEI iPhone.

b. Cara Cek IMEI iPhone Melalui iTunes

Selain lewat menu Settings, kamu juga bisa mengecek nomor IMEI iPhone di iTunes, nih. Untuk melakukannya, kalian bisa ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Install iTunes di iPhone.

2. Sambungkan iPhone ke laptop.

3. Cari perangkat iPhone.

4. Buka iTunes, klik ikon perangkat di bagian atas.

5. Pilih perangkat iPhone yang ingin kamu cek nomor IMEI-nya.

6. Klik tab Ringkasan atau Summary.

7. Untuk melihat nomor IMEI, klik dua kali pada nomor telepon.

c. Cara Cek Nomor IMEI iPhone Melalui Kode Khusus

Salah satu cara termudah mengecek kode cek IMEI iPhone selain lewat menu Settings adalah melalui kode khusus *#06#. Untuk melakukannya, kamu bisa ikuti langkah-langkah berikut ini.

1. Buka aplikasi Phone.

2. Tekan *#06#, pilih tombol ikon Call.

3. Selesai. Nomor IMEI akan ditampilkan

d. Cara Cek IMEI iPhone Melalui Browser

Cara selanjutnya yang bisa kalian lakukan untuk mengecek IMEI iPhone adalah lewat web browser. Langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang sudah Jaka sampaikan di poin sebelumnya. Berikut panduan cara cek IMEI iPhone resmi.

- Buka https://appleid.apple.com/ di browser.

- Sign In Apple ID pada perangkat.

- Pilih opsi Perangkat untuk cek IMEI resmi.

- Pada layar akan muncul 15 angka. Salin angka tersebut.

- Kunjungi situs https://imei.kemenperin.go.id/.

- Masukkan 15 angka yang telah disalin.

- Pada layar akan muncul keterangan "IMEI terdaftar di database Kemenperin."

e. Cara Cek IMEI iPhone Melalui Casing Belakang iPhone

Kalau menurut kalian cara-cara yang sudah disebutkan sebelumnya masih terlalu susah, maka ada lagi cara lain yang sangat gampang untuk dilakukan bahkan oleh anak kecil sekalipun.

Hanya dengan membalikan HP iphone untuk melihat nomor IMEI yang terletak di bagian casing belakangnya.(OL-5)