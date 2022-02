Multipro.id Raih Penghargaan East Asia Top Reseller dari APC

PERUSAHAAN IT business solution di Indonesia, Multipro.id, meraih penghargaan internasional sebagai “2021 East Asia Top Reseller Partner Award” dari APC by Schneider Electric, dalam acara 2022 East Asia Partner Award, Selasa (15/2) via Webex.

Kegiatan yang berlangsung virtual ini merupakan apresiasi dan pengakuan tahunan bagi penyedia layanan IT atas kerja keras mereka dalam mengembangkan bisnis secure power di seluruh zona Asia Timur, serta mendukung penjualan dan pemasaran baru yang dapat mereka nantikan di tahun 2022.

Penghargaan diterima James Wijaya sebagai Co Founder Multipro.id, dalam acara yang dihadiri para petinggi APC by Schneider Electric antara lain Michel Arres (Vice President, IT Channel & Alliances, International), Venkatraman Swaminathan (Vice President, Secure Power, East Asia & Japan), Steven Cheng (Director Channel Marketing Secure Power International), Kian Koon Chew, dan lainnya.



“Penghargaan ini adalah motivasi baru kami untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan setia APC kepada Multipro.id," kata James Wijaya dalam keterangan pers, Sabtu (26/2).

"Ke depannya kami akan terus meningkatkan pelayanan purna jual sehingga selalu menjadi pusat distribusi IT terlengkap dan terpercaya di Indonesia,” jelas James.

Multipro.id adalah PT Multipro Jaya Prima yang berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam distribusi hardware dan infrakstruktur IT di Indonesia. Multipro.id adalah mitra resmi dari APC by Schneider Electric, HPE, Lenovo, Dell, Fortinet, Aruba, Microsoft. Pelanggan Multipro.id adalah perusahaan, bank, sekuritas, pabrik, hotel, reseller dan retail dari seluruh Indonesia.

Sejak menjadi mitra resmi APC pada tahun 2011, telah banyak penghargaan yang diraih oleh Multipro.id diantaranya penghargaan Best Reseller of the Year pada tahun 2013, pencapaian yang terus dipertahankan dari tahun ke tahun, namun penghargaan itu masih dalam skala nasional.

Pada tahun 2022 ini, pencapaian Multipro.id meningkat ke tingkat internasional yaitu Asia Timur.

“Kami berterima kasih atas dukungan APC by Schneider Electric, Bapak Yana Haikal, Bapak Halley Thomas besertai tim yang selalu mendukung kami untuk terus berkembang menjadi reseller terbaik APC di Indonesia,“ kata James.

APC paling dikenal dengan Uninterruptible Power Supply (UPS)-nya yang yang berkualitas / masa pakai tahan lama, walaupun sebenarnya UPS bukanlah satu-satunya produk APC. UPS APC merupakan merk terlaris di Indonesia.

Selama masa pandemi, yaitu ketika pelanggan banyak yang bekerja dari rumah, UPS sangat dibutuhkan untuk back up router, modem, dan perangkat IT lainnya. APC DC UPS ( CP12010LI-GR ) mampu back up router selama 120 menit. (RO/OL-09)