Gandeng Redcomm Indonesia, Litedex Protocol Makin Mantap Usung Konsep Meta Finance

MARAKNYA kemunculan projek-projek kripto di tanah air, tak lepas dari besarnya antusiasme masyarakat yang mulai melirik investasi aset kripto. Kondisi ini membuat para Developer kripto berlomba-lomba meluncurkan aset digital, baik berupa token, nft dan projek kripto lainnya.

Namun seiring dengan itu pula, muncul berbagai isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti isu affiliator dan berbagai projek token yang ‘mati suri’. Hal ini tak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pengembang aset kripto domestik lainnya.

Merespon hal itu, Litedex Protocol secara serius menjalin kerjasama dengan perusahaan besar dengan reputasi terbaik di bidangnya. Langkah strategis ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pengembang lokal seperti Litedex Protocol mampu membangun projek-projek yang potensial dan menjanjikan bagi investor.

Tak hanya itu, Litedex juga kini serius mengusung proyek Meta Finance yang menjadi unggulan platform Decentralized Exchange asli Indonesia ini.

Untuk strategi marketing yang efektif dan masif, Litedex Protocol telah menggandeng Perusahaan Digital Marketing ternama tanah air, Redcomm. Perusahaan Digital Agency yang berdiri sejak 2001 ini memiliki reputasi sangat baik dalam industri marketing, periklanan dan media di Asia Tenggara.

Sejak 2018 hingga 2021, Redcomm Indonesia selalu meraih Gold untuk kategori Indonesia Digital Agency of The Year. Tak hanya itu, Redcomm Indonesia juga meraih silver untuk kategori Independent Agency of the Year. Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh CampaignAsia ini diikuti oleh perusahaan digital agency se-Asia Pacific.

Chief Executive Officer Litedex Protocol, Andrew Suhalim mengatakan, “Litedex benar-benar selektif dalam menentukan strategic partnership, artinya dengan reputasi redcomm, kami yakin konsep Meta Finance yang diusung Litedex bisa dikampanyekan secara luas dan tepat sasaran, sehingga bisa mempertegas posisi litedex sebagai The Bridge of Metaverse Wealth.”

Andrew optimistis dengan perpaduan data dan kreatifitas yang dimiliki Redcomm Indonesia, bisa membawa Litedex Protocol masuk dalam deretan brand Fortune500. (RO/E-1)