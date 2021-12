AQUA Japan Sediakan Kebutuhan Bisnis Kuliner dan Usaha Rumahan

AQUA Japan kembali menawarkan tiga produk unggulan beverage cooler miliknya yaitu AQB-240AB, AQB-310AB, dan AQB-340AB. Produk kali

ini didedikasikan untuk mendukung kebutuhan bisnis kuliner dan usaha rumahan pada masa pemulihan pandemi saat ini.

President Director AQUA Japan Indonesia, Kenji Sadayuki, mengatakan,

kehadiran produk di lini ini diharapkan dapat menjawab permintaan

customer terhadap showcase yang aman dengan perlindungan anti bakteri.

"Beverage Cooler ini sudah dilengkapi dengan bacteriostatic inner liner, yaitu teknologi perlindungan antibakteri pada permukaan bagian dalam, menahan erosi bakteri untuk waktu yang lama dan bau yang dihasilkan oleh bakteri. Kehadiran produk-produk ini diharapkan dapat membantu pelanggan mengembangkan usahanya sekaligus tetap aman dari sisi kesehatan," ungkapnya, Rabu (22/12).

Ketiga beverage cooler memiliki berbagai fitur yang tentunya dapat

membantu kebutuhan konsumen. Terkait daya tampung, setiap produk

mempunyai kapasitas berbeda, yakni 215 liter untuk AQB-240AB, 280 liter untuk AQB-310AB, dan 320 liter untuk AQB-340AB.

Beverage cooler dari AQUA Japan ini memiliki 9 fitur unggulan yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan lebih bagi para konsumen.

Diantaranya, Full Storage Space yang memiliki kapasitas penyimpanan 10

liter lebih banyak, temperature uniformity dengan sistem pendingin udara yang inovatif, dengan perbedaan suhu seragam dan kecil di dalam

penyimpanan, dan hemat energi hingga 40%. Selain itu, Wide Voltage yang aman dari ketidakstabilan tegangan listrik, perlindungan dari bakteri, kaca dengan kemampuan mengisolasi kabut dan sinar UV, pendinginan yang lebih cepat dan stabil, penguapan drainase otomatis dengan penyimpanan air yang besar dan rak yang bisa di atur ulang.

"Di masa pandemi ini AQUA Japan terus mendukung usaha kuliner dan usaha

rumahan para konsumen. Kami berharap adanya teknologi dari AQUA Japan

akan memberikan kebersihan dan kesehatan sesuai dengan kampanye kami

Home of Healthy Body, Mind and Soul," tambah Glenn Manengkei, Head of

Marketing Department AQUA Japan Indonesia.

AQUA Japan adalah multi nasional brand home appliances. Sesuai

dengan namanya, AQUA Japan menghadirkan berbagai produk inovasi terkini

dengan teknologi dan kualitas dari Jepang.

Produk-produk yang dimiliki khususnya big appliances yaitu, mesin cuci, lemari es, TV, air conditioner, beverage cooler dan chest freezer, serta small home appliances, seperti blender, juicer, microwave, dan vacuum cleaner. (N-2)