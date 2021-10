Sempat Down 7 Jam, Layanan Facebook Berangsur Normal

FACEBOOK, Senin (4/10), tengah menghadapi krisis di dua sisi setelah layanan mereka di tiga platform, Facebook, Instagram, dan Whatsapp, terganggu serta menghadapi laporan dari mantan karyawan yang mencoreng kredibilitas mereka.

Banyak ketakutan dan kritik terhadap layanan itu berukti ketika mantan peneliti Facebook Frances Haugen menyerahkan sejumlah data ke pihak berwenang dan The Wall Street Journal.

Namun, saat Senator AS berencana mendengar kesaksian terkait dokumen itu, Selasa (5/10), Facebook menghadapi masalah padamnya layanan mereka selama beberapa jam yang dialami juga oleh Instagram dan Whatsapp.

Laman daring Downdetector melaporkan mereka mendapat 10,6 juta laporan adanya masalah mulai dari Amerika Serikat (AS), Eropa, hingga Kolombia dan Singapura bahwa ada masalah pada layanan Facebook mulai pukul 15.45 GMT atau 22.45 WIB.

Setelah berlangsung selama 7 jam, layanan Facebook berangsur normal

"Hampir bisa dipastikan layanan Facebook, Whatsapp, dan Instagram akan butuh waktu untuk kembali normal. Namun, mulai pukul 22.28 UTC (05.28 WIB), Facebook tampaknya mulai terhubung kembali ke jaringan global dan DNS-nya bekerja kembali," ujar perusahaan keamanan daring Cloudflare.

Facebook belum mengungkapkan penyebab gangguan yang mereka alami namun pakar keamanan daring mengungkapkan mereka menemukan tanda adanya jalur daring yang mengantarkan orang ke jejaring sosial itu terganggu.

"Facebook dan layanan lain miliknya hilang dari internet setelah adanya serangkaian pembaruan BGP," cicit Kepala Teknologi Cloudflare John Graham-Cumming.

Pengguna yang berusaha mengakses Facebook saat terjadi gangguan mendapatkan pesan, "Something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can." (AFP/OL-1)