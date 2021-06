Kalbis Institute Gelar Lomba Mobile Legend dan Tiktok

KALBIS Institute sukses menggelar Kalbis Digifest 2021 yang diadakan khusus untuk mahasiswa Kalbis Institute. Acara yang berakhir Kamis (3/6) ini diadakan guna melatih kreatifitas para mahasiswa selama pandemi Covid-19.

Kegiatan ini terdiri dari dua lomba yaitu Mobile Legend serta Tiktok. Antsusiasme besar dalam ajang itu terlihat dengan hadirnya 16 tim untuk lomba Mobile Legend dan begitu banyaknya hasil karya yang masuk di Tiktok Official @Kalbisinstitute.

"Kalbis Digifest merupakan rangkaian acara yang dibuat oleh Kalbis Institute guna memfasilitasi potensi mahasiswa dalam bidang E-sports dan sosial media. Acara ini akan dibuat secara rutin di setiap tahunnya, dan berharap lahir nya content creator dan pemain E-sport terbaik yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Juga melihat potensi yang ada, kami sedang mempersiapkan UKM E-sport di Kalbis Institute” ujar Raymond Head of Brand communication Kalbis Institute dalam keterangannya.

Seluruh mahasiswa dalam lomba itu memperebutkan total hadiah berupa potongan uang semester lebih dari Rp20 juta.

Lomba Mobile Legend berlangsung selama 1 bulan dimulai dengan babak playoff 16 besar , dilanjutkan dengan quarter finals, semi finals, perebutan juara ketiga hingga ke pertandingan Final. Sistem pertandingan yang digunakan pada event ini adalah Best of Three untuk seluruh pertandingan terkecuali pertandingan final yang menggunakan sistem Best of Five. Total ada 90 mahasiswa yang berpartisipasi sebagai peserta lomba.

Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh team “G2” yang beranggotakan Muhammad Zharfan , Marshall Ferdinando, Mohammad Edo Perdana, Farhan Naufal dan Alvin Marganti Manaek, yang berhasil keluar sebagai juara pertama.

Sedangkan dalam lomba Tiktok terdapat 4 orang pemenang dengan kategori best content yang dimenangkan oleh Denaldy Gouw , most likes yang dimenangkan oleh Abednego Ansel , most views yang dimenangkan oleh Carmel , dan juga most shares yang dimenangkan oleh Grace Cea.

Seluruh rangkaian acara ini mendapatkan respon positif dari seluruh mahasiswa, dan diharapkan akan dibuat secara rutin di setiap tahunnya. Dengan begitu Kalbis Institute akan mampu terus meningkatkan kemampuan mahasiswanya tidak hanya di bidang akademik, namun juga non akademik. (RO/OL-7)