Hasil PSIS Semarang vs Barito Putera: 0-1, Laskar Antasari Taklukkan Laskar Mahesa Jenar

Tim tamu Barito Putera berhasil kalahkan tuan rumah PSIS Semarang dengan skor 0-1.(MI/Akhmad Safuan)

LAGA lanjutan Liga Championship 2025/2026 PSIS Semarang vs Barito Putera di Stadion Jatidiri Semarang Senin (5/4) sore berakhir dengan kemenangan tim tamu 0-1. Laskar Mahesa Jenar harus mengakui keunggulan Laskar Antasari yang bermain lebih menekan sejak menit awal pertandingan.

Hasil pertandingan ini membuat PSIS Semarang tetap berada di urutan 8 mengantongi 19 poin dari 23 pertandingan yang dilakoni yakni 5 kali menang, 4 kali seri dan 14 kali kalah, sedangkan Barito Putera berada di urutan 3 memiliki 45 poin dari 13 kali menang, 6 kali seri dan 4 kali kalah dan Ganta selisih 1 poin dengan Persipura Jayapura yang ada di urutan 2.

Babak pertama pejan ke-23, tim tamu Barito Putera langsung menyerang ke kubu tuan rumah PSIS Semarang. Namun pada menit ke-5 masih bisa dikandaskan. Giliran Laskar Mahesa Jenar melakukan serangan balik barisan pertahanan Laskar Antasari tetapi masih bisa dibendung hingga serangan silih berganti berlangsung dari awal.

Baca juga : PSIS Semarang vs Barito Putera, Membawa Musi Besar Mengadu Kekuatan Pemain Sepuh

Pada menit ke-7 pemain PSIS Semarang Denilson tampak terjatuh di kotak putih setelah bersenggolan dengan pemain Barito Putera Haudi Abdillah, wasit menilai bukan pelanggaran, hingga pertandingan kembali dilanjutkan dan menit ke-8 Laskar Mahesa Jenar mendapat peluang lewat sepak pojok tetapi gagal diselesaikan menjadi gol.

Di menit ke-10 PSIS Semarang nyaris kebobolan, ketika kiper Mario Londok membuat kesalahan namun bola sudah berada di mulut gawang berhasil dihalau. Demikian juga pada menit ke-14 ketika Barito Putera mendapat tendangan bebas dari sisi samping kotak putih yang dilakukan oleh Rizky Pora dengan mengangkat bola ke depan gawang namun bisa dihalau.

Barito Putera kembali melakukan tekanan ke kubu PSIS Semarang hingga terjadi kemelut di depan gawang, melalui skema lemparan ke dalam oleh Aditiya. Pada menit ke-24 Bayu Pradana yang mendapat bola di mulut gawang langsung melepaskan tendangan keras yang tak bisa dibendung kiper PSIS Semarang membuahksn gol hingga skor berubah 0-1 untuk tim tamu.

Selanjutnya PSIS Semarang mencoba lebih menyerang tetapi masih belum bisa menembus pertahanan Barito Putera. Bahkan pada menit ke-37 Kapten Laskar Mahesa Jenar Otavio Dutra membuat kesalahan mendorongan pada pemain Laskar Antasari hingga wasit menghadiahi kartu kuning.

Barito Putera mendapat tendangan bebas yang diambil Rizky Pora, namun belum bisa menambah gol. Di menit ke-41 Barito Putera kembali mendapat sepak pojok masih dapat dihalau para pemain PSIS Semarang.

Masuk menit ke-46 Rumbino membuat kesalahan fatal dengan melakukan kontak pada pemain Barito Putera, terlihat ada gerakan sikut yang tidak perlu terhadap pemain lawan saat menunggu sepak pojok, memaksa wasit pun melakukan pengecekan VAR dan wasit memutuskan memberikan kartu kuning.

Pertandingan kembali berlanjut dari sejak menit awal terjadi saling serang, namun situasi tiba-tiba berubah, hingga wasit meniup peluit tanda turun minum, kedudukan tidak berubah dengan skor 0-1 untuk tim tamu Barito Putera.

Memasuki babak kedua, PSIS Semarang kembali mencoba melakukan tekanan hingga sejumlah peluang tercipta, namun. hingga berakhirnya pertandingan belum mampu menjadikan gol, demikian juga Barito Putera acapkali mengancam gawang lawan juga berhasil dikandaskan dan tidak berhasil menambah gol.

Namun oada menit ke-53, Barito Putera berhasil mencetak gol kedua, namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Laskar Antasari dinyatakan offside terlebih dahulu, bahkan ancaman kembali datang ke gawang PSIS Semarang pada menit-61, namun masih bisa diamankan kiper Laskar Mahesa Jenar Mario Londok.

Menit ke-73, PSIS Semarang nyaris mendapat peluang besar yakni sebuah pinalti, setelah bola sontekan pemain Wawan Febrianto mengenai tangan pemain Barito Putera di area 12 pas, tetapi wasit menolak henkball tersebut dan tetap melanjutkan pertandingan, bahkan Laskar Mahesa Jenar terus berusaha menyamakan skor namun usaha selalu kandas.

Peluang dapat mencetak gol PSIS Semarang terjadi pada menit ke-88, lewat Otavio Dutra yang melakukan sepakan keras ke arah gawang tetapi masih bisa ditepis kiper Barito Putera M Ridho, bahkan ketika perpanjangan waktu Selana 8 menit tidak berubah kedudukan 0-1 untuk kemenangan Barito Putra. (AS/E-4)