Headline
Perintah Masuk Bunker belum Cukup

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Jadwal Liga 1 Indonesia 2023/2024: Pekan ke-31 dan Update Klasemen

Media Indonesia
04/4/2026 16:31
Jadwal Liga 1 Indonesia 2023/2024: Pekan ke-31 dan Update Klasemen
Klasemen Liga 1(Instagram/@liga1match)

KOMPETISI BRI Liga 1 2023/2024 telah memasuki pekan ke-31, fase yang sangat menentukan bagi tim-tim yang memperebutkan posisi empat besar (Championship Series) maupun tim yang berjuang lolos dari jerat degradasi. Berdasarkan data terbaru dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), jadwal pertandingan kembali bergulir normal setelah sempat dijeda untuk agenda Timnas U-23.

Berikut  jadwal Liga 1 penting pekan ke-31 yang menjadi sorotan utama:

Hari/Tanggal Pertandingan Waktu (WIB) Stadion
Sabtu, 20 April 2024 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 15:00 Stadion Si Jalak Harupat, Bandung
Sabtu, 20 April 2024 Persik Kediri vs Persita Tangerang 19:00 Stadion Brawijaya, Kediri
Minggu, 21 April 2024 Madura United vs PSM Makassar 15:00 Stadion Gelora Bangkalan, Madura
Minggu, 21 April 2024 Borneo FC vs Arema FC 19:00 Stadion Batakan, Balikpapan
Analisis Strategis: Borneo FC Samarinda telah mengunci satu tiket di Championship Series. Kini, fokus tertuju pada Persib Bandung, Bali United, dan Madura United yang sedang berupaya mengamankan posisi di zona empat besar dari kejaran PSIS Semarang dan Dewa United.

Duel Klasik di Si Jalak Harupat

Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya menjadi sajian utama pekan ini. Persib yang berada di posisi kedua klasemen sementara membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di babak semifinal Championship Series. Di sisi lain, Persebaya yang kini dilatih Paul Munster berupaya memperbaiki posisi mereka di papan tengah setelah hasil fluktuatif dalam beberapa laga terakhir.

Persaingan Zona Degradasi

Di papan bawah, Arema FC menghadapi ujian berat saat harus bertandang ke markas pemuncak klasemen, Borneo FC. Singo Edan wajib mencuri poin di Stadion Batakan jika ingin keluar dari zona merah. Persaingan ini melibatkan Persita Tangerang dan PSS Sleman yang juga hanya terpaut selisih poin sangat tipis.

Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan streaming Vidio. Harga tiket pertandingan bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu Mata Uang Rupiah, tergantung pada kebijakan masing-masing klub tuan rumah.

Data diverifikasi berdasarkan jadwal resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) per April 2024. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai diskresi operator liga.

(H-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved