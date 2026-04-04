Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
KOMPETISI BRI Liga 1 2023/2024 telah memasuki pekan ke-31, fase yang sangat menentukan bagi tim-tim yang memperebutkan posisi empat besar (Championship Series) maupun tim yang berjuang lolos dari jerat degradasi. Berdasarkan data terbaru dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), jadwal pertandingan kembali bergulir normal setelah sempat dijeda untuk agenda Timnas U-23.
Berikut jadwal Liga 1 penting pekan ke-31 yang menjadi sorotan utama:
|Hari/Tanggal
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Stadion
|Sabtu, 20 April 2024
|Persib Bandung vs Persebaya Surabaya
|15:00
|Stadion Si Jalak Harupat, Bandung
|Sabtu, 20 April 2024
|Persik Kediri vs Persita Tangerang
|19:00
|Stadion Brawijaya, Kediri
|Minggu, 21 April 2024
|Madura United vs PSM Makassar
|15:00
|Stadion Gelora Bangkalan, Madura
|Minggu, 21 April 2024
|Borneo FC vs Arema FC
|19:00
|Stadion Batakan, Balikpapan
Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya menjadi sajian utama pekan ini. Persib yang berada di posisi kedua klasemen sementara membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di babak semifinal Championship Series. Di sisi lain, Persebaya yang kini dilatih Paul Munster berupaya memperbaiki posisi mereka di papan tengah setelah hasil fluktuatif dalam beberapa laga terakhir.
Di papan bawah, Arema FC menghadapi ujian berat saat harus bertandang ke markas pemuncak klasemen, Borneo FC. Singo Edan wajib mencuri poin di Stadion Batakan jika ingin keluar dari zona merah. Persaingan ini melibatkan Persita Tangerang dan PSS Sleman yang juga hanya terpaut selisih poin sangat tipis.
Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan streaming Vidio. Harga tiket pertandingan bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu Mata Uang Rupiah, tergantung pada kebijakan masing-masing klub tuan rumah.
Data diverifikasi berdasarkan jadwal resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) per April 2024. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai diskresi operator liga.
Persija Jakarta menang 1-0 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta lewat gol cepat Gustavo. Simak ulasan laga dan klasemen terbaru Liga 1 2026.
Bagi Bobotoh dan penikmat Liga 1, memahami latar belakang dan kualitas teknis Kurzawa menjadi hal menarik.
Kedatangan mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) dan AS Monaco ini menjadi bukti keseriusan manajemen Pangeran Biru dalam meningkatkan kualitas skuad.
Menjelang laga akbar ini, performa kedua tim menunjukkan grafik yang sedikit berbeda dalam tiga laga terakhir.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
ELIANO Reijnders menjalani hari istimewa ketika melakoni debut bersama persib dalam kemenangan 1-0 atas Persebaya.
Pertandingan Super League antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9), sempat terhenti akibat hujan deras.
Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin penting setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion GBLA.
Gol tuan rumah hadir di babak kedua, tepatnya menit ke-53. Dari skema serangan balik, Berguinho memberikan umpan matang yang berhasil diselesaikan Uilliam Barros.
PERSIB Bandung akan menghadapi tantangan serius ketika menjamu Persebaya Surabaya dalam lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
