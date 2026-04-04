Klasemen Liga 1

KOMPETISI BRI Liga 1 2023/2024 telah memasuki pekan ke-31, fase yang sangat menentukan bagi tim-tim yang memperebutkan posisi empat besar (Championship Series) maupun tim yang berjuang lolos dari jerat degradasi. Berdasarkan data terbaru dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), jadwal pertandingan kembali bergulir normal setelah sempat dijeda untuk agenda Timnas U-23.

Berikut jadwal Liga 1 penting pekan ke-31 yang menjadi sorotan utama:

Hari/Tanggal Pertandingan Waktu (WIB) Stadion Sabtu, 20 April 2024 Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 15:00 Stadion Si Jalak Harupat, Bandung Sabtu, 20 April 2024 Persik Kediri vs Persita Tangerang 19:00 Stadion Brawijaya, Kediri Minggu, 21 April 2024 Madura United vs PSM Makassar 15:00 Stadion Gelora Bangkalan, Madura Minggu, 21 April 2024 Borneo FC vs Arema FC 19:00 Stadion Batakan, Balikpapan

Analisis Strategis: Borneo FC Samarinda telah mengunci satu tiket di Championship Series. Kini, fokus tertuju pada Persib Bandung, Bali United, dan Madura United yang sedang berupaya mengamankan posisi di zona empat besar dari kejaran PSIS Semarang dan Dewa United.

Duel Klasik di Si Jalak Harupat

Pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya menjadi sajian utama pekan ini. Persib yang berada di posisi kedua klasemen sementara membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di babak semifinal Championship Series. Di sisi lain, Persebaya yang kini dilatih Paul Munster berupaya memperbaiki posisi mereka di papan tengah setelah hasil fluktuatif dalam beberapa laga terakhir.

Persaingan Zona Degradasi

Di papan bawah, Arema FC menghadapi ujian berat saat harus bertandang ke markas pemuncak klasemen, Borneo FC. Singo Edan wajib mencuri poin di Stadion Batakan jika ingin keluar dari zona merah. Persaingan ini melibatkan Persita Tangerang dan PSS Sleman yang juga hanya terpaut selisih poin sangat tipis.

Seluruh pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan streaming Vidio. Harga tiket pertandingan bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu Mata Uang Rupiah, tergantung pada kebijakan masing-masing klub tuan rumah.

Data diverifikasi berdasarkan jadwal resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) per April 2024. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai diskresi operator liga.

