PSPS Pekanbaru Gilas Sriwijaya FC Enam Gol tanpa Balas di Stadion Patriot Chandrabaga

PSPS Pekanbaru akhirnya mencatatkan kemenangan perdana sejak dimulainya putaran ketiga dengan hasil meyakinkan setelah mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor telak 6-0 tanpa balas. Pertandingan pekan ke-23 Championship 2025/2026 itu berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga, Jumat (3/4) sore.

Tim berjuluk Askar Bertuah tampil agresif sejak awal laga dan langsung menekan lini pertahanan Sriwijaya FC. Dominasi tersebut berbuah empat gol di babak pertama. Douglas Cruz membuka keunggulan PSPS, kemudian Alfin Tuasalamony mencetak dua gol tambahan, serta satu gol lain lahir melalui eksekusi penalti Antonio Gamaroni.

Memasuki babak kedua, Sriwijaya FC mencoba bangkit dengan bermain lebih terbuka. Tim berjuluk Laskar Wong Kito sempat mendominasi penguasaan bola di awal babak dan beberapa kali melancarkan serangan ke area pertahanan PSPS dengan melibatkan banyak pemain.

Baca juga : Dipercaya Manajemen di Kepelatihan Deltras FC, Hariono Merasa Tertantang

Namun, solidnya lini belakang PSPS mampu meredam setiap upaya tuan rumah. Sebaliknya, PSPS justru tampil efektif melalui skema serangan balik.

Gol kelima tercipta saat Rendy Juliasyah memanfaatkan kesalahan lini belakang Sriwijaya FC sebelum mengirim umpan matang kepada Hary Nur Yulianto yang tanpa kawalan berhasil menaklukkan kiper lawan.

PSPS sempat menambah gol lewat Alfin Tuasalamony pada menit ke-67, tetapi dianulir wasit karena offside. Meski demikian, keunggulan tim tamu kembali bertambah tak lama kemudian.

Baca juga : Snoop Dogg Perdana Sambangi Swansea City Sebagai Pemilik Saham

Hary Nur Yulianto mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan rangkaian umpan dari Asir Asiz dan Rendy Juliasyah, sekaligus mengubah skor menjadi 6-0.

Di sisa pertandingan, PSPS terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang. Asir Asiz dan Reyhan Firdaus sempat memperoleh kesempatan emas, namun belum mampu menambah keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan dan skor tetap bertahan 6-0.

Kemenangan ini menjadi angin segar bagi PSPS Pekanbaru meski belum mengangkat posisi mereka di klasemen sementara Grup A. PSPS masih berada di peringkat kedelapan dengan koleksi 28 poin. Sementara Sriwijaya FC yang telah dipastikan terdegradasi tetap tertahan di dasar klasemen dengan raihan dua poin.

Pelatih PSPS Pekanbaru Aji Santoso mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan meyakinkan tersebut. Ia menyebut hasil ini menjadi capaian positif yang telah lama dinantikan tim pada putaran ketiga musim ini.

Meski timnya tampil dominan, Aji mengaku sempat diliputi kekhawatiran sebelum pertandingan dimulai. Ia menilai status Sriwijaya FC yang sudah dipastikan terdegradasi tidak membuat lawan kehilangan motivasi.

“Saya sudah sampaikan kepada para pemain agar tidak menganggap remeh lawan. Bagaimanapun kondisi mereka, setiap tim pasti ingin menunjukkan performa terbaik. Alhamdulillah, para pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik dan kami berhasil meraih kemenangan,” ujar Aji.

Menurutnya, kedisiplinan pemain dalam menerapkan strategi menjadi kunci utama keberhasilan PSPS pada laga tersebut. Para pemain dinilai mampu menjaga fokus sejak menit awal hingga akhir pertandingan.

Penjaga gawang PSPS Pekanbaru, Achmad Riyadi, juga mengungkapkan rasa syukur atas hasil positif tersebut dan berharap kemenangan ini menjadi momentum menjaga konsistensi tim.

“Alhamdulillah kami bisa meraih kemenangan hari ini. Semoga pada laga selanjutnya kami bisa kembali memberikan yang terbaik untuk tim, suporter, dan masyarakat Riau, khususnya Pekanbaru,” pungkasnya. (RK/I-1)