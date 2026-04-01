Hery Susetyo
01/4/2026 18:49
Dipercaya Manajemen di Kepelatihan Deltras FC, Hariono Merasa Tertantang
Hariono Deltras.(MI/Heri Susetyo)

IKON sepak bola Sidoarjo, Hariono, resmi memulai babak baru dalam kariernya. Manajemen Deltras FC secara resmi menunjuk gelandang kawakan tersebut untuk mengisi jajaran tim kepelatihan The Lobster sebagai asisten pelatih di sisa kompetisi Championship musim ini.

Penunjukan pria asal Sukodono ini dilakukan menyusul perombakan di kursi pelatih pasca hengkangnya Widodo C. Putro. Hariono akan bahu-membahu membantu Nurul Huda yang menjabat sebagai caretaker tim senior.

Langkah ini diambil manajemen setelah Hariono terpaksa menepi dari lapangan hijau akibat cedera ligamen lutut kanan yang cukup serius. Cedera tersebut didapatnya saat membela Deltras FC melawan Persipura di Stadion Gelora Delta, Oktober lalu. Meski telah menjalani operasi, proses pemulihan yang memakan waktu lama membuatnya belum bisa kembali merumput secara kompetitif.

Melihat pengalaman luas mantan penggawa Timnas Indonesia tersebut, manajemen memilih memanfaatkan visinya di pinggir lapangan daripada sekadar membiarkannya absen dari tim.

Hariono mengaku keputusan manajemen ini merupakan tantangan besar sekaligus kehormatan baginya. Transisi dari pemain ke staf pelatih adalah dunia baru yang harus ia pelajari dengan cepat.

"Ini merupakan pengalaman perdana saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan manajemen. Saya akan belajar dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Deltras ke depan," ujar Hariono, Rabu (1/4).

Masuknya pemain yang sempat membawa kejayaan Deltras pada musim 2007 ini diharapkan mampu memberikan suntikan motivasi bagi para pemain muda. Dengan statusnya sebagai "gelandang pengangkut air" yang dikenal dengan determinasi tinggi, Hariono diproyeksikan mampu menjaga mentalitas bertarung tim di sisa laga krusial musim ini. (HS/I-1)



Editor : Irvan Sihombing
