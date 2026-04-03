Jonas Hofmann: Kasper Hjulmand Bawa Semangat Baru di Bayer Leverkusen

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PEMAIN sayap Bayer Leverkusen, Jonas Hofmann, mengungkapkan bahwa kehadiran pelatih anyar Kasper Hjulmand telah memberikan suntikan semangat baru bagi tim. Pergantian nakhoda di awal musim ini dinilai menjadi titik balik positif bagi klub Liga Jerman tersebut setelah sempat mengalami periode sulit.
Hofmann menyebutkan bahwa perubahan di kursi kepelatihan membawa dampak instan yang membawa Leverkusen kembali ke jalur kemenangan. "Saya pikir itu menguntungkan kami. Setelah Kasper datang, kami berada di jalur yang benar dan melakukannya dengan sangat baik," ujar Hofmann dalam rilis resmi yang diterima pada Jumat (3/4).
Saat ini, Bayer Leverkusen tengah berjuang keras untuk mengamankan tiket ke kompetisi kasta tertinggi Eropa musim depan. Hofmann optimistis timnya mampu bersaing di papan atas klasemen Bundesliga.
"Kami berada di tempat yang bagus, di mana kami ingin berada. Saya rasa setelah perubahan besar, bukanlah hal buruk jika kita bersaing memperebutkan tempat di Liga Champions," tambahnya.
Keputusan manajemen Leverkusen untuk mengganti pelatih dilakukan setelah rentetan hasil buruk di awal musim. Kasper Hjulmand ditunjuk menggantikan Erik ten Hag yang hanya sempat memimpin dalam dua pertandingan liga tanpa kemenangan, yakni saat kalah dari Hoffenheim dan bermain imbang melawan Werder Bremen.
Di bawah arahan Hjulmand, performa Die Werkself meningkat signifikan. Selain kembali bersaing di papan atas Liga Jerman, Hjulmand juga berhasil membawa tim melaju hingga babak 16 besar Liga Champions.
Hingga pekan ke-27, Bayer Leverkusen menempati peringkat keenam klasemen sementara Liga Jerman dengan koleksi 46 poin. Mereka hanya terpaut empat poin dari zona empat besar atau batas akhir kualifikasi Liga Champions.
Selain faktor pelatih, musim ini juga menjadi momen kebangkitan bagi Jonas Hofmann secara personal. Ia mendapatkan menit bermain yang lebih reguler dan merasa kontribusinya sangat dihargai dalam skema permainan tim.
"Saya senang bisa bermain lagi. Saya rasa saya sudah cukup sering membuktikan musim ini bahwa saya bisa membantu tim, meskipun tidak mencetak gol atau memberikan assist di setiap pertandingan," kata Hofmann.
Ia menegaskan bahwa kepentingan kolektif jauh lebih penting daripada catatan individu. "Ada banyak hal penting lain dalam satu tim dan kesuksesan timlah yang utama. Saya jelas seorang pemain tim," pungkasnya. (Ant/I-2)
Manajemen Bayer Leverkusen memastikan penunjukan Kasper Hjulmand pada Senin (8/9) dilakukan setelah sang pelatih mundur dari jabatan pelatih timnas Denmark selepas Euro 2024.
Pekerjaan terkini Kasper Hjulmand adalah melatih timnas Denmark, yang dipimpinnya ke semifinal Piala Eropa 2021 dan putaran 16 besar Piala Eropa 2024.
