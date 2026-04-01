Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
BABAK kualifikasi Piala Dunia zona Eropa (UEFA) dikenal sebagai salah satu kompetisi paling ketat di dunia sepak bola. Dengan adanya ekspansi jumlah peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, UEFA mendapatkan jatah 16 slot. Namun, jalan menuju putaran final tidaklah sederhana, terutama bagi tim-tim yang harus melewati fase playoff yang penuh tekanan.
Secara umum, kualifikasi zona Eropa dibagi menjadi dua tahap utama: Babak Grup (Reguler) dan Babak Playoff. Untuk memahami bagaimana sebuah tim sampai ke babak playoff, kita harus melihat pembagian awalnya:
Salah satu keunikan kualifikasi zona Eropa adalah integrasi dengan kompetisi UEFA Nations League (UNL). Jalur ini memberikan "kesempatan kedua" bagi tim yang gagal menempati posisi dua besar di babak grup kualifikasi reguler.
Tiket playoff dari jalur UNL diberikan kepada juara grup Nations League terbaik (berdasarkan peringkat keseluruhan UNL) yang belum berhasil lolos otomatis atau belum mengamankan posisi runner-up di kualifikasi reguler.
Berbeda dengan format lama yang menggunakan sistem kandang-tandang (home-away) tradisional, babak playoff kini sering menggunakan format turnamen mini atau pathway:
|Komponen
|Detail Format
|Jumlah Tim Playoff
|16 Tim (12 Runner-up + 4 Jalur UNL)
|Sistem Kompetisi
|Knock-out (Semifinal & Final)
|Mata Uang Rupiah (Konteks Ekonomi)
|Investasi infrastruktur penyiaran mencapai miliaran Mata Uang Rupiah.
Format playoff zona Eropa dirancang untuk memastikan bahwa tim yang lolos ke Piala Dunia adalah tim yang benar-benar teruji secara mental dan taktis. Dengan adanya jalur Nations League, setiap pertandingan di kompetisi Eropa kini memiliki nilai strategis yang tinggi bagi setiap negara anggota UEFA. (H-4)
