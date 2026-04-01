Pantai Gading vs Skotlandia: Gol Tunggal Nicolas Pepe Bungkam Tartan Army

Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TIMNAS Pantai Gading sukses memetik kemenangan tipis saat menjamu timnas Skotlandia dalam laga persahabatan internasional (International Friendly) yang berlangsung di Stadion Nasional Pantai Gading, Rabu (1/4) dini hari WIB. Gol semata wayang Nicolas Pepe di awal babak pertama menjadi pembeda dalam duel sengit tersebut.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Pantai Gading langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-12. Berawal dari skema serangan balik cepat, Nicolas Pepe berhasil melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau oleh kiper Skotlandia Liam Kelly.
Skotlandia yang tertinggal mencoba merespons melalui aksi Scott McTominay di lini tengah. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Pantai Gading yang dikomandoi Evan Ndicka membuat pasukan Tartan Army kesulitan menciptakan peluang bersih di dalam kotak penalti. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan.
Memasuki babak kedua, pelatih Skotlandia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menyegarkan lini depan. Meski unggul dalam penguasaan bola (54%), efektivitas serangan Skotlandia masih menjadi kendala utama. Skor tipis untuk keunggulan Pantai Gading bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.
|Skor Akhir
|Pantai Gading 1 - 0 Skotlandia
|Pencetak Gol
|Nicolas Pepe (12')
|Penguasaan Bola
|46% - 54%
|Total Tembakan (On Target)
|9 (4) - 7 (2)
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Pantai Gading dalam pemantapan skuad menuju kualifikasi turnamen internasional mendatang, sementara bagi Skotlandia, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi serius di sektor penyelesaian akhir.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved