Pantai Gading vs Skotlandia: Gol Tunggal Nicolas Pepe Bungkam Tartan Army

Laga persahabatan antara timnas Pantai Gading dan timnas Skotlandia.(X @FIFCI_tweet)

TIMNAS Pantai Gading sukses memetik kemenangan tipis saat menjamu timnas Skotlandia dalam laga persahabatan internasional (International Friendly) yang berlangsung di Stadion Nasional Pantai Gading, Rabu (1/4) dini hari WIB. Gol semata wayang Nicolas Pepe di awal babak pertama menjadi pembeda dalam duel sengit tersebut.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Menit Awal The Elephants

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Pantai Gading langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya terlihat pada menit ke-12. Berawal dari skema serangan balik cepat, Nicolas Pepe berhasil melepaskan tembakan akurat yang gagal dihalau oleh kiper Skotlandia Liam Kelly.

Skotlandia yang tertinggal mencoba merespons melalui aksi Scott McTominay di lini tengah. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Pantai Gading yang dikomandoi Evan Ndicka membuat pasukan Tartan Army kesulitan menciptakan peluang bersih di dalam kotak penalti. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, pelatih Skotlandia melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menyegarkan lini depan. Meski unggul dalam penguasaan bola (54%), efektivitas serangan Skotlandia masih menjadi kendala utama. Skor tipis untuk keunggulan Pantai Gading bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Statistik Pertandingan Skor Akhir Pantai Gading 1 - 0 Skotlandia Pencetak Gol Nicolas Pepe (12') Penguasaan Bola 46% - 54% Total Tembakan (On Target) 9 (4) - 7 (2)

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Pantai Gading dalam pemantapan skuad menuju kualifikasi turnamen internasional mendatang, sementara bagi Skotlandia, kekalahan ini menjadi bahan evaluasi serius di sektor penyelesaian akhir.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.