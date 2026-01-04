Tailan dan Tajikistan Segel Tiket Putaran Final Piala Asia 2027

Para pemain timnas Tailan melakukan selebrasi usai memastikan diri meraih tiket ke Piala Asia 2027.(X @ThaiFootballs)

DUA kekuatan sepak bola Asia, Tailan dan Tajikistan, resmi memastikan diri melangkah ke putaran final Piala Asia 2027. Kepastian ini didapat setelah kedua negara menyelesaikan laga pamungkas babak kualifikasi dengan hasil yang krusial pada Selasa (31/3/2026).

Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Rajamangala, Bangkok, timnas Tailan tampil perkasa dengan menundukkan timnas Turkmenistan lewat skor tipis 2-1.

Kemenangan skuad Gajah Perang dipastikan melalui sumbangan gol dari Suphanan Bureerat dan Tom Bihr. Meski Turkmenistan sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan melalui aksi Teymur Caryyew, Tailan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Hasil ini mengukuhkan posisi Tailan di puncak klasemen akhir Grup D dengan koleksi 15 poin dari enam pertandingan, unggul tiga angka dari Turkmenistan yang harus puas finis di posisi runner-up.

Tajikistan Singkirkan Filipina Lewat Selisih Gol

Drama terjadi di Grup A saat timnas Tajikistan menjamu Filipina di Stadion Central Hisor. Tajikistan sebenarnya sempat tertinggal lebih dulu melalui gol pemain Filipina, Raphael Obermair. Namun, mentalitas baja ditunjukkan tuan rumah yang berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Sheriddin Zoirovich Boboev.

Skor imbang 1-1 tersebut sudah cukup bagi Tajikistan untuk mengunci status juara grup. Meski Filipina memiliki poin yang sama yakni 14 poin, Tajikistan berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2027 karena unggul dalam produktivitas selisih gol.

Dengan lolosnya Tailan dan Tajikistan, mereka kini menyusul jejak Singapura (Grup C), Suriah (Grup E), dan Vietnam (Grup F) yang sudah lebih dulu mengamankan tempat di putaran final. Saat ini, hanya tersisa satu tiket dari Grup B yang masih diperebutkan oleh Libanon dan Yaman. Laga penentuan tersebut terpaksa ditunda hingga Juni mendatang akibat situasi konflik di Timur Tengah.

Rekapitulasi Hasil Pertandingan Terakhir Kualifikasi (31 Maret 2026)

Grup Pertandingan Skor Grup A Maladewa vs Timor Leste 2 - 1 Tajikistan vs Filipina 1 - 1 Grup B Libanon vs Yaman Ditunda Bhutan vs Brunei Darussalam 2 - 1 Grup C Singapura vs Bangladesh 1 - 0 India vs Hong Kong 2 - 1 Grup D Chinese Taipei vs Sri Lanka 1 - 3 Tailan vs Turkmenistan 2 - 1 Grup E Pakistan vs Myanmar 1 - 2 Suriah vs Afganistan 5 - 1 Grup F Nepal vs Laos 0 - 1 Vietnam vs Malaysia 3 - 1

Informasi Tambahan: Sejauh ini, wakil Asia Tenggara (AFF) yang dipastikan tampil di putaran final melalui jalur kualifikasi ini adalah Tailan, Vietnam, dan Singapura.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.