Manuel Neuer, Ulreich, Urbig dan Klanac Cedera, Siap Kiper Muda Bayern Munchen hadapi Atalanta

BAYERN Munchen menghadapi situasi luar biasa menjelang laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 melawan Atalanta. Tim raksasa Jerman tersebut mengalami krisis kiper setelah empat penjaga gawang utama mereka dipastikan absen karena cedera.
Kondisi ini memaksa pelatih Vincent Kompany untuk menyiapkan solusi darurat dengan mempromosikan pemain dari akademi untuk menjaga gawang di Allianz Arena.
Penyebab krisis ini adalah rangkaian cedera yang menimpa para pemain kunci dalam waktu yang hampir bersamaan:
|Nama Kiper
|Jenis Cedera
|Penyebab/Konteks
|Manuel Neuer
|Robek Serat Otot Betis
|Kambuh saat laga melawan Gladbach.
|Jonas Urbig
|Gegar Otak (Concussion)
|Benturan dengan Nikola Krstovic (Atalanta) di leg pertama.
|Sven Ulreich
|Robek Otot Adduktor
|Cedera saat melawan Bayer Leverkusen di Bundesliga.
|Leon Klanac
|Cedera Hamstring
|Sudah absen sejak Desember 2025.
Dengan kondisi darurat ini, Bayern Munchen kemungkinan besar akan menurunkan Leonard Prescott. Pemain muda berusia 16 tahun ini merupakan kiper utama tim U-19 Bayern dengan postur menjulang 196 cm. Prescott sebelumnya sudah berada di bangku cadangan saat laga melawan Leverkusen dan Atalanta (leg pertama).
Jika ia dimainkan, Prescott akan memecahkan rekor sebagai kiper termuda dalam sejarah Liga Champions. Vincent Kompany diharapkan memberikan instruksi khusus kepada lini pertahanan yang dipimpin Dayot Upamecano untuk memberikan perlindungan ekstra bagi sang debutan muda.
