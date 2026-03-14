Hasil Al-Qadisiyah vs Al-Ahli Saudi: Comeback Dramatis di Liga Pro Saudi 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Pertandingan pekan ke-26 Saudi Pro League yang berlangsung di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Jumat (13/3/2026), berakhir dengan kemenangan dramatis tuan rumah Al-Qadisiyah atas Al-Ahli Saudi dengan skor 3-2.

Kronologi Pertandingan

Al-Ahli Saudi sempat memegang kendali penuh di babak pertama. Ivan Toney mencetak gol pembuka pada menit ke-27 lewat sepakan jarak jauh yang gagal dihalau Koen Casteels. Keunggulan tim tamu bertambah di menit ke-42 melalui Valentin Atangana setelah menerima assist matang dari Galeno.

Memasuki babak kedua, Al-Qadisiyah tampil lebih agresif. Musab Al-Juwayr mengawali kebangkitan timnya di menit ke-63. Puncaknya terjadi di masa injury time, di mana Turki Al-Ammar menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan yang membuat stadion bergemuruh.

Statistik Pertandingan Kategori Al-Qadisiyah Al-Ahli Saudi Skor 3 2 Pencetak Gol M. Al-Juwayr (63'), T. Al-Ammar (90+') Ivan Toney (27'), V. Atangana (42') Kiper Koen Casteels Edouard Mendy

Susunan Pemain Kunci

Al-Qadisiyah (Pelatih: Brendan Rodgers)

Koen Casteels; Nahitan Nandez, Julian Quinones, Musab Al-Juwayr, Turki Al-Ammar, Bonsu Ba.

Al-Ahli Saudi (Pelatih: Matthias Jaissle)

Edouard Mendy; Ivan Toney, Riyad Mahrez, Galeno, Valentin Atangana, Enzo Millot.

Dampak di Klasemen

Dengan hasil ini, Al-Qadisiyah kini mengoleksi 60 poin dan duduk di posisi ke-4 klasemen sementara. Di sisi lain, Al-Ahli Saudi gagal mengkudeta Al-Nassr dari puncak klasemen dan tetap tertahan di peringkat ke-2 dengan 62 poin.