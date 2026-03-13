Preview Chelsea vs Newcastle United: Misi Bangkit The Blues di Stamford Bridge

Ilustrasi(Dok AFP)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stamford Bridge saat Chelsea menjamu Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris musim 2025/2026. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/3) dini hari WIB ini menjadi krusial bagi kedua tim, terutama bagi tuan rumah yang sedang berupaya keras mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Chelsea saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 48 poin, hanya terpaut tiga angka dari Manchester United dan Aston Villa di posisi ketiga dan keempat. Kemenangan telak 4-1 atas Aston Villa di laga liga terakhir menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Liam Rosenior untuk menjaga momentum positif di kompetisi domestik.

Di sisi lain, Newcastle United bertamu ke London dengan kondisi yang kurang stabil. Meski baru saja memetik kemenangan 2-1 atas Manchester United, anak asuh Eddie Howe masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen. Masalah cedera pemain pilar menjadi tantangan besar bagi The Magpies untuk mencuri poin di markas kebesaran The Blues.

Kondisi Skuad dan Pemain Absen

Kedua tim dipastikan tidak tampil dengan kekuatan penuh akibat badai cedera dan sanksi. Chelsea dipastikan kehilangan Mykhailo Mudryk yang sedang menjalani skorsing. Selain itu, beberapa nama seperti Levi Colwill, Estevao Willian, dan Dario Essugo masih dalam tahap pemulihan cedera. Namun, kabar baik datang dari Jamie Bynoe-Gittens yang dilaporkan sudah kembali berlatih.

Newcastle United menghadapi krisis lebih serius. Sven Botman, Emil Krafth, dan Jamaal Lascelles absen lama. Gelandang andalan Bruno Guimaraes juga harus menepi hingga April akibat cedera hamstring, disusul Fabian Schar yang masih dalam masa pemulihan pasca-operasi.

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

20/12/2025: Newcastle United 2-2 Chelsea (Premier League)

11/05/2025: Chelsea 2-0 Newcastle United (Premier League)

30/10/2024: Newcastle United 2-0 Chelsea (Carabao Cup)

27/10/2024: Chelsea 2-1 Newcastle United (Premier League)

11/03/2024: Chelsea 3-2 Newcastle United (Premier League)

Informasi Pertandingan Pertandingan Chelsea vs Newcastle United Stadion Stamford Bridge, London Waktu Minggu, 15 Maret 2026 | 00.30 WIB Live Streaming Vidio

Prediksi Susunan Pemain

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Nkunku, Bynoe-Gittens; Jackson.

Newcastle United (4-3-3): Pope; Trippier, Burn, Kelly, Hall; Longstaff, Willock, Joelinton; Gordon, Isak, Barnes.

Statistik Kunci

Chelsea memenangkan 11 dari 12 laga kandang terakhir mereka melawan Newcastle United di semua kompetisi.

The Blues mencatatkan rata-rata penguasaan bola tertinggi di liga musim ini (59,16%) sejak ditangani Liam Rosenior.

Newcastle United memiliki rekor buruk di London dengan total 94 kekalahan sepanjang sejarah Liga Inggris.

Prediksi Skor: Chelsea 2-1 Newcastle United

The Blues diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan memanfaatkan rapuhnya lini pertahanan Newcastle yang kehilangan banyak pilar utama. Namun, serangan balik cepat dari The Magpies tetap wajib diwaspadai lini belakang tuan rumah.