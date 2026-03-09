Newcastle vs Barcelona: Misi Balas Dendam The Magpies di Liga Champions

Markas Newcastle United.(Dok. Onefootball)

ST James' Park bersiap menjadi saksi sejarah saat Newcastle United menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3).

Pertemuan itu menjadi kali kedua bagi kedua tim bertarung di markas Newcastle dalam kurun waktu enam bulan, sekaligus menandai langkah perdana armada Eddie Howe di fase gugur turnamen paling bergengsi di Eropa tersebut.

Langkah Newcastle menuju babak 16 besar terbilang impresif bagi tim yang baru saja mencicipi atmosfer kasta tertinggi benua biru. Meski hanya finis di peringkat ke-12 pada fase liga, The Magpies berhasil melewati hadangan wakil Azerbaijan, Qarabag, di babak playoff knockout dengan agregat telak.

Sebaliknya, Barcelona asuhan Hansi Flick melenggang mulus ke fase itu setelah mengamankan posisi kelima di klasemen fase liga.

Kendati demikian, Newcastle menatap laga ini dengan kondisi domestik yang fluktuatif.

Dalam beberapa pekan terakhir, Bruno Guimaraes dan kawan-kawan menelan kekalahan pahit dari Everton dan Manchester City, meski sempat mencuri kemenangan dramatis atas Manchester United.

Inkonsistensi itu membuat masa depan Eddie Howe terus menjadi bahan perdebatan, walaupun Newcastle tetap menjadi tim yang menghibur bagi penonton netral karena statistik mereka yang selalu mencetak dan kebobolan gol dalam 12 laga terakhir.

Di kubu tamu, Barcelona datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Athletic Bilbao di La Liga lewat gol bintang muda Lamine Yamal. Pertahanan Blaugrana yang sempat keropos di awal musim kini mulai menunjukkan soliditas dengan catatan delapan clean sheet sepanjang tahun 2026.

Hansi Flick juga membawa modal berharga berupa kemenangan 2-1 di St James' Park pada pertemuan fase liga September lalu, di mana Marcus Rashford memborong dua gol.

Menjelang laga krusial ini, Barcelona memboyong 23 pemain ke Inggris, termasuk Gavi yang masih dalam proses pemulihan cedera. "Dia akan ikut bersama kami, dia akan berlatih bersama kami, tetapi dia belum siap untuk bermain. Mungkin setelah jeda internasional berikutnya. Kita lihat saja nanti," ujar Flick dikutip dari laman resmi klub.

Bagi Newcastle, laga itu adalah pembuktian atas ambisi besar pemilik klub sejak akuisisi empat tahun silam. Bek Newcastle, Kieran Trippier menegaskan bahwa para pemain siap memberikan segalanya demi pendukung setia mereka.

"Kami hanya harus menyegarkan diri, pulih dengan baik, dan sekali lagi, pertandingan besar melawan Barcelona pada hari Selasa. Saya yakin para pendukung akan siap untuk itu," tegas Trippier dikutip dari laman resmi klub. (Ndf/I-1)