Hasil Heracles vs FC Utrecht: Laga Sengit di Asito Stadium Berakhir Imbang 0-0

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Heracles Almelo berhasil menahan imbang tim papan tengah FC Utrecht dengan skor 0-0 dalam lanjutan Eredivisie pekan ke-26 yang digelar di Asito Stadium, Jumat (6/3/2026). Hasil ini menjadi poin krusial bagi Heracles yang tengah berupaya bangkit dari dasar klasemen.
FC Utrecht yang diunggulkan dalam laga ini langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal. Tim asuhan Ron Jans mencatatkan 58% penguasaan bola dan melepaskan 13 tembakan. Namun, lini belakang Heracles yang dipimpin oleh Damon Mirani tampil sangat disiplin dan mampu mematahkan setiap serangan balik lawan.
Heracles sendiri sempat memberikan ancaman melalui aksi individu Lequincio Zeefuik di pertengahan babak kedua, namun usahanya masih melebar di sisi gawang Michael Brouwer. Hingga laga berakhir, tidak ada gol yang tercipta bagi kedua tim.
|Stadion
|Asito Stadium, Almelo
|Penguasaan Bola
|42% - 58%
|Kartu Kuning
|Ivan Mesik (Heracles), Tim Engwanda (Utrecht)
Dengan tambahan satu poin ini, Heracles Almelo masih tertahan di peringkat ke-18 dengan 18 poin, terpaut 3 poin dari zona aman. Sementara itu, FC Utrecht tetap berada di peringkat ke-8 dengan koleksi 35 poin, menjaga asa untuk bersaing di zona kualifikasi kompetisi Eropa.
Susunan Pemain:
Heracles: De Keijzer; Wieckhoff, Mirani, Mesik, Van der Kust; Scheperman, Zamburek; Limbombe, Hrustic, Engels; Zeefuik.
Utrecht: Brouwer; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Aaronson; Rodriguez, Jensen, Cathline; David Min.
Kehadiran Ivar diharapkan mampu menambah kualitas permainan Dewa United, mengingat pengalamannya menimba ilmu sepakbola di Eropa serta kiprahnya bersama Tim Nasional Indonesia.
TEKA-teki masa depan gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, akhirnya terjawab. Manajemen FC Utrecht secara resmi mengumumkan perpisahan dengan pemain berusia 22 tahun tersebut.
KABAR mengejutkan datang dari kancah sepak bola Belanda. Gelandang andalan Timnas Indonesia, Ivar Jenner, resmi mengakhiri kerja samanya dengan klub Eredivisie, FC Utrecht.
DEWA United FC secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk memboyong gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, setelah sang pemain resmi memutus kontrak lebih awal.
Kontrak kerja sama antara gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dengan klub Belanda, FC Utrecht, resmi berakhir lebih awal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved