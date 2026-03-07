Hasil Heracles vs FC Utrecht: Laga Sengit di Asito Stadium Berakhir Imbang 0-0

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Heracles Almelo berhasil menahan imbang tim papan tengah FC Utrecht dengan skor 0-0 dalam lanjutan Eredivisie pekan ke-26 yang digelar di Asito Stadium, Jumat (6/3/2026). Hasil ini menjadi poin krusial bagi Heracles yang tengah berupaya bangkit dari dasar klasemen.

Analisis Pertandingan

FC Utrecht yang diunggulkan dalam laga ini langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal. Tim asuhan Ron Jans mencatatkan 58% penguasaan bola dan melepaskan 13 tembakan. Namun, lini belakang Heracles yang dipimpin oleh Damon Mirani tampil sangat disiplin dan mampu mematahkan setiap serangan balik lawan.

Heracles sendiri sempat memberikan ancaman melalui aksi individu Lequincio Zeefuik di pertengahan babak kedua, namun usahanya masih melebar di sisi gawang Michael Brouwer. Hingga laga berakhir, tidak ada gol yang tercipta bagi kedua tim.

Baca juga : Dari Belanda ke Banten, Ivar Jenner Pilih Dewa United untuk Langkah Baru Kariernya

Data Pertandingan Stadion Asito Stadium, Almelo Penguasaan Bola 42% - 58% Kartu Kuning Ivan Mesik (Heracles), Tim Engwanda (Utrecht)

Dampak Klasemen

Dengan tambahan satu poin ini, Heracles Almelo masih tertahan di peringkat ke-18 dengan 18 poin, terpaut 3 poin dari zona aman. Sementara itu, FC Utrecht tetap berada di peringkat ke-8 dengan koleksi 35 poin, menjaga asa untuk bersaing di zona kualifikasi kompetisi Eropa.

Susunan Pemain:

Heracles: De Keijzer; Wieckhoff, Mirani, Mesik, Van der Kust; Scheperman, Zamburek; Limbombe, Hrustic, Engels; Zeefuik.

Utrecht: Brouwer; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Fraulo, Aaronson; Rodriguez, Jensen, Cathline; David Min.