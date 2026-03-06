Link Live Streaming Arema FC vs Bali United: Nonton Siaran Langsung Liga 1 Malam Ini

Headline
PERTANDINGAN pekan ke-24 Liga 1 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan Arema FC vs Bali United akan disiarkan secara langsung pada Jumat malam, 6 Maret 2026. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan ini menjadi duel krusial bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan Singo Edan menjamu Serdadu Tridatu secara daring, berikut adalah panduan aksesnya:
Arema FC saat ini berada di peringkat ke-10 dengan 31 poin. Skuad asuhan Marcos Santos bertekad menjaga keangkeran Stadion Kanjuruhan setelah sebelumnya sukses meraih tiga kemenangan kandang beruntun. Namun, mereka harus waspada karena lini belakang sedang keropos akibat absennya Walisson Maia dan Matheus Blade.
Di sisi lain, Bali United asuhan Johnny Jansen sedang dalam tren negatif. Serdadu Tridatu belum pernah menang dalam enam laga terakhirnya. Pertandingan malam ini menjadi momentum bagi Privat Mbarga dkk untuk memutus tren buruk tersebut dan menyalip posisi Arema di klasemen.
|Tanggal
|Skor
|04/01/2026
|Bali United 1-0 Arema FC
|03/02/2025
|Arema FC 1-0 Bali United
*Disclaimer: Link live streaming merupakan informasi jadwal penyiaran. Perubahan jadwal dan kebijakan hak siar sepenuhnya merupakan wewenang pihak pemegang hak siar (Indosiar/Vidio).
