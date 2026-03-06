Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Link Live Streaming Arema FC vs Bali United: Nonton Siaran Langsung Liga 1 Malam Ini

Media Indonesia
06/3/2026 20:04
Link Live Streaming Arema FC vs Bali United: Nonton Siaran Langsung Liga 1 Malam Ini
Arema FC(Instagram/@aremaofficial)

PERTANDINGAN pekan ke-24 Liga 1 BRI Super League 2025/2026 yang mempertemukan Arema FC vs Bali United akan disiarkan secara langsung pada Jumat malam, 6 Maret 2026. Laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan ini menjadi duel krusial bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Informasi Siaran Langsung

  • Pertandingan: Arema FC vs Bali United
  • Hari/Tanggal: Jumat, 6 Maret 2026
  • Kick-off: 20.30 WIB
  • Stadion: Kanjuruhan, Malang
  • Saluran TV: Indosiar
  • Platform Streaming: Vidio

Cara Menonton Live Streaming Arema FC vs Bali United

Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan Singo Edan menjamu Serdadu Tridatu secara daring, berikut adalah panduan aksesnya:

  1. Buka aplikasi Vidio di smartphone atau kunjungi situs resmi Vidio.com.
  2. Pastikan Anda sudah login atau membuat akun terlebih dahulu.
  3. Pilih menu "Live" dan cari kanal Indosiar atau pilih banner pertandingan Arema FC vs Bali United.
  4. Pastikan Anda telah memiliki paket berlangganan aktif (Vidio Platinum atau Diamond) untuk mengakses siaran BRI Super League.

Preview Singkat: Misi Bangkit di Kanjuruhan

Arema FC saat ini berada di peringkat ke-10 dengan 31 poin. Skuad asuhan Marcos Santos bertekad menjaga keangkeran Stadion Kanjuruhan setelah sebelumnya sukses meraih tiga kemenangan kandang beruntun. Namun, mereka harus waspada karena lini belakang sedang keropos akibat absennya Walisson Maia dan Matheus Blade.

Di sisi lain, Bali United asuhan Johnny Jansen sedang dalam tren negatif. Serdadu Tridatu belum pernah menang dalam enam laga terakhirnya. Pertandingan malam ini menjadi momentum bagi Privat Mbarga dkk untuk memutus tren buruk tersebut dan menyalip posisi Arema di klasemen.

Head to Head Terakhir

Tanggal Skor
04/01/2026 Bali United 1-0 Arema FC
03/02/2025 Arema FC 1-0 Bali United

*Disclaimer: Link live streaming merupakan informasi jadwal penyiaran. Perubahan jadwal dan kebijakan hak siar sepenuhnya merupakan wewenang pihak pemegang hak siar (Indosiar/Vidio).



Editor : Indriyani Astuti
