Sunderland vs Huddersfiled Town, The Black Cats Didepak Klub Divisi III dari Piala Liga

Para pemain Huddersfield Town melakukan selebrasi usai menang adu penalti atas Sunderland di laga Piala Liga.(X @htafc)

KEGAGALAN Milan Aleksic mengeksekusi penalti penentu di babak adu penalti memastikan klub Liga Primer Inggris Sunderland tersingkir dari ajang Piala Liga usai dikalahkan klub League One (Divisi III) Huddersfiled Town, Rabu (27/8) dini hari WIB.

Aleksic, yang menjadi pengumpan gol penyeimbang Marc Guiu di menit 84 untuk Black Cats, tendangannya ditepis Lee Nicholls saat The Terriers melaju ke babak ketiga Piala Liga untuk pertama kalinya sejak 2017.

Tim tamu, yang mengalahkan tim favorit promosi Divisi Championship, Leicester City, melalui adu penalti di putaran pertama, sempat unggul lebih dulu ketika Leo Castledine melepaskan tendangan voli spektakuler yang melewati Anthony Patterson setelah Sunderland gagal menepis tendangan sudut saat laga baru berlangsung sembilan menit.

Sunderland gagal mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sebelum jeda, dengan hanya dua tembakan mereka – dari Harrison Jones dan Guiu – yang tidak membahayakan kiper Huddersfield, Nicholls.

Pemain pinjaman Chelsea, Guiu, seharusnya menyamakan kedudukan di babak kedua setelah Chris Rigg mencegat umpan lambung di area pertahanan Huddersfield, tetapi Nicholls mampu menepis tendangan striker berusia 19 tahun itu.

Setelah jeda yang cukup lama karena keadaan darurat medis di antara penonton, pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti.

Kedua tim mencetak gol dari lima kesempatan pertama mereka, dan setelah Kasumu membawa Huddersfield unggul 6-5, Nicholls melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tembakan Aleksic ke tiang gawang dan memastikan tempat Huddersfield di babak berikutnya.

Huddersfiled akan mengetahui lawan mereka saat pengundian berlangsung setelah pertandingan kandang Grimsby Town melawan Manchester United, Kamis (28/8) dini hari WIB. (bbc/Z-1)