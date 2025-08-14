Xhaka Resmi Jadi Kapten Sunderland

Granit Xhaka.(DOK INSTAGRAM/@GRANITXHAKA)

PEMAIN anyar Sunderland, Granit Xhaka, resmi ditunjuk sebagai kapten tim untuk menghadapi musim Liga Inggris 2025/2026.

"Menjadi kapten klub ini dan tim ini membuat saya sangat bangga. Saya berharap dapat menunjukkan kepemimpinan saya di dalam dan luar lapangan, membantu rekan setim baik di tempat latihan maupun di seluruh klub," ujar Xhaka melalui laman resmi Sunderland, Kamis.

Ia menambahkan, "Menjadi bagian dari sejarah Sunderland, bersama beberapa nama yang pernah mengenakan ban kapten sebelumnya, adalah sebuah kehormatan. Orang-orang yang mengenal saya tahu persis apa yang akan mereka dapatkan, saya adalah seseorang yang banyak menuntut. Saya seorang pemenang dan saya ingin menang, dan saya mengharapkan hal yang sama dari rekan-rekan setim saya."

Sebelumnya, Xhaka pernah mengenakan ban kapten saat bermain untuk Bayer Leverkusen dan telah memimpin tim nasional Swiss sejak 2020.

Manajer Sunderland, Regis Le Bris, menyambut positif penunjukan Xhaka sebagai kapten. "Di Liga Inggris, penting untuk memiliki konsistensi, kematangan, dan pengalaman. Granit membawa semua kualitas ini. Perilakunya sejauh ini sangat mengesankan, dan di lapangan Anda bisa melihat level permainannya yang tinggi. Pemain lain di sekitarnya dapat merasakan pengaruh ini, dan kepemimpinannya akan mendukung tim saat kami beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan menghadapi tantangan serta peluang baru," kata Le Bris.

Sunderland kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris musim ini setelah delapan tahun absen. The Black Cats meraih tiket promosi dari Championship melalui jalur playoff, menaklukkan Sheffield United 2-1 di partai final.

Selain Xhaka, klub juga mendatangkan beberapa pemain baru, di antaranya Marc Guiu, Robin Roefs, Chemsdine Talbi, dan Simon Adingra. (Ant/I-3)