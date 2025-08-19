Daftar Juara Piala Kemerdekaan dari Tahun ke Tahun

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
TURNAMEN Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Medan, Sumatra Utara, resmi berakhir. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 menjelang Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.
Gelaran tahun ini merupakan edisi ke-10 sejak pertama kali digelar pada 1985. Piala Kemerdekaan digagas sebagai turnamen internasional untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI).
Sejak awal penyelenggaraan, kompetisi ini rutin menghadirkan tim-tim tangguh dari berbagai benua, mulai Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Dalam catatan sejarah, Indonesia tercatat sebagai tim paling sukses dengan koleksi tiga trofi juara yang diraih pada edisi 1987, 2000, dan 2008.
Namun pada edisi 2025, tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali dan finis sebagai runner up.
Kepastian itu didapat setelah Indonesia U-17 kalah tipis 1-2 dari Mali U-17 pada laga final di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8) malam. Kekalahan tersebut membuat Mali keluar sebagai juara, sementara Indonesia harus puas menutup turnamen dengan posisi kedua. (Dhk/I-1)
Daftar Juara Piala Kemerdekaan
1985 Cile
1986 Aljazair
1987 Indonesia
1988 Tiongkok
1990 Australia
1992 Malaysia
1994 Thailand
2000 Indonesia
2008 Indonesia
2025 Mali
PELATIH timnas Indonesia U-17 Nova Arianto menegaskan langkah awal setelah Piala Kemerdekaan 2025 ialah melakukan evaluasi.
TIMNAS Indonesia U-17 menutup kiprah di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan menjadi runner up.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved