Daftar Juara Piala Kemerdekaan dari Tahun ke Tahun

TURNAMEN Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Medan, Sumatra Utara, resmi berakhir. Ajang ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-17 menjelang Piala Dunia U-17 2025 di Qatar.

Gelaran tahun ini merupakan edisi ke-10 sejak pertama kali digelar pada 1985. Piala Kemerdekaan digagas sebagai turnamen internasional untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI).

Sejak awal penyelenggaraan, kompetisi ini rutin menghadirkan tim-tim tangguh dari berbagai benua, mulai Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan. Dalam catatan sejarah, Indonesia tercatat sebagai tim paling sukses dengan koleksi tiga trofi juara yang diraih pada edisi 1987, 2000, dan 2008.

Namun pada edisi 2025, tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali dan finis sebagai runner up.

Kepastian itu didapat setelah Indonesia U-17 kalah tipis 1-2 dari Mali U-17 pada laga final di Stadion Utama Sumatra Utara, Senin (18/8) malam. Kekalahan tersebut membuat Mali keluar sebagai juara, sementara Indonesia harus puas menutup turnamen dengan posisi kedua. (Dhk/I-1)

Daftar Juara Piala Kemerdekaan

1985 Cile

1986 Aljazair

1987 Indonesia

1988 Tiongkok

1990 Australia

1992 Malaysia

1994 Thailand

2000 Indonesia

2008 Indonesia

2025 Mali