Hadapi City, Chelsea Tak Mau Merasa Underdog

CHELSEA memupuk optimisme menghadapi Manchester City pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris, Minggu (12/11) malam. Menjamu juara bertahan di Stamford Bridge, the Blues tak ingin merasa sebagai underdog. Chelsea yang berada di peringkat 10 klasemen punya rekor buruk melawan City kalah dalam enam pertemuan terakhir di semua kompetisi tanpa mencetak satu gol pun. Namun, mereka memasuki pertandingan di kandang dengan dorongan motivasi berkat kemenangan dramatis 4-1 melawan Tottenham Hotspur pekan lalu. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengakui melawan City menjadi tugas berat. Namun, dia menyebut mustahil bagi Chelsea untuk menganggap diri sebagai underdog. Baca juga: Guardiola Ungkap Stones Terancam Absen Panjang Pochettino, pada musim pertamanya di Chelsea, memberikan pujian yang tinggi kepada pelatih City Pep Guardiola. "Bagi saya mereka adalah tim terbaik, memiliki staf pelatih terbaik dan manajer terbaik. Kita harus mengatakan yang sejujurnya, mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia," ucap Pochettino. Baca juga: Haaland Pimpin City Tekuk Young Boys "Ketika Anda mendapatkan hasil yang Anda tunjukkan, itu karena dari atas hingga bawah Anda melakukan segalanya dengan sangat, sangat baik," imbuhnya. Pelatih asal Argentina itu juga yakin mengatakan timnya telah menunjukkan kebangkitan usai kemenangan atas Tottenham. Pochettino yakin skuadnya memiliki karakter untuk bersaing dengan klub-klub papan atas. "Chelsea tidak pernah merasa tidak diunggulkan. Keyakinannya selalu 'kamu adalah Chelsea'. Itu tidak mungkin, sejarahnya ada di sana. (Tetapi) saya rasa kita tidak bisa keluar dan mengatakan 'kami adalah tim besar hari ini'," ungkapnya. "Kami harus tampil dengan mencoba menjadi protagonis, dengan kepribadian kami, dengan karakter kami," tambahnya. The Blues di lini depan bakal banyak mengandalkan Cole Palmer yang tengah naik daun selain Raheem Sterling. Christopher Nkunku and Romeo Lavia masih akan absen namun sudah menunjukkan progres dan diperkirakan bisa dimainkan dalam waktu dekat. Pep Guardiola Tak Anggap Enteng Di kubu City, Pep Guardiola tak menganggap enteng. Dia mewaspadai ancaman potensial dari Chelsea yang sedang mencari kemenangan kelima di liga. "Chelsea tetap menjadi salah satu tim terpenting di Inggris. Mereka memenangi Liga Champions di bawah asuhan (Thomas) Tuchel melawan kami (pada 2021). Memang benar mereka tidak memenangi Liga Premier di musim-musim ini tetapi mereka adalah salah satu tim terkuat, tidak diragukan lagi," kata Guardiola. "Saya telah melihat pertandingan-pertandingan terakhir. Mereka hidup, mereka punya semangat yang bagus, mereka agresif dan punya pola yang bagus. Kualitasnya ada. Ini salah satu pertandingan tersulit yang kami jalani sepanjang musim ini," imbuhnya. Meski begitu, the Citizens yang saat ini merebut puncak klasemen juga ingin datang dengan optimisme. City bertekad terus mempertahankan level permainan dan meredam Chelsea untuk berkembang. Bek City John Stones akan melewatkan pertandingan tersebut karena masalah cedera otot. Kevin De Bruyne juga masih absen dan diproyeksikan baru kembali bermain tiga minggu lagi setelah menjalani operasi cedera hamstring. (AFP/Z-9)

