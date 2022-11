Polandia Akhiri Perlawanan Sengit Saudi, Lewandowksi Unjuk Gigi

POLANDIA mampu meraih poin penuh di match day kedua grup C Piala Dunia Qatar 2022. Tim putih merah mampu mengakhiri perlawanan sengit Arab Saudi dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

Polandia berhasil membukan keran golnya pada babak pertama. Lewat skema serangan balik, Piotr Zielenski mampu memaksimalkan umpan silang mendatar Robert Lewandowski di kotak penalti pada menit ke 39.

Saudi yang bermain ngotot sejak awal babak pertama dengan menguasai jalannya pertandingan sempat mendapat peluang pinalti di menit 43. Namun, tendangan Salem Al Dawsari dari titik dua belas pas itu masih bisa ditepis kiper Wojciech Szczesny. Skor 1-0 untuk keunggulan Polandia mampu dipertahankan di paruh waktu pertama.

Tertinggal satu gol, Saudi yang bermodalkan semangat terus menggempur pertahanan Polandia di babak kedua. Kemelut di depan gawang Polandia belum bisa dimanfaatkan empat pemain Arab Saudi pada menit ke 54.



Baca juga: Polandia Ungguli Arab Saudi di Babak Pertama



Polandia yang terus ditekan sepanjang pertandingan masih bisa mendapatkan peluang berbahaya. Tandukan Arkadius Milik pada menit ke 63 hanya membentur mistar gawang. Begitu pula setuhan striker Lewandowski juga membentur tiang gawang di menit 65.

Meski mendominasi permainan, Saudi justru kembali alami kebobolan. Blunder dari gelandang Abdulelah Al Malki di luar kotak penalti berhasil dihukum dengan gol dari Lewandowski di menit 82. Striker Barcelona itu mencuri bola dari kaki Al Malki yang tidak mampu mengontrol bola dengan baik.

Unggul dua gol, Polandia bermain lebih dalam dengan lebih banyak bertahan. Serangan bertubi-tubi dari punggawa Saudi tidak mampu memperkecil kedudukan. Hingga wasit Wilton Sampaio asal Brasil meniupkan peliut terakhir skor tetap 2-0 untuk kemenangan Polandia.

Dengan kemenangan melawan Arab Saudi, kini Polandia sudah mengantongi 4 poin dan memimpin klasemen grup C. Sementara, Saudi masih di posisi kedua dengan poin 3 dari kemenangan melawan Argentina. (OL-16)

Di pertandingan terakhir grup C nanti, Polandia akan bersua Argentian yang masih memburu setelah gagal di pertandingan pertama melawan Saudi Arabia. Pertandingan lainnya di grup C adalah Saudi Arabia vs Mexico.

Peluang di grup C masih terbuka luas untuk keempat tim. Sehingga hingga match day terakhir babak penyisihan grup, keempat masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke fase knock out. (Dhk/OL-16)