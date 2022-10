FIFA Himpun Informasi Tragedi Kanjuruhan

FEDERASI Sepak Bola Dunia (FIFA) mulai bekerja untuk membenahi sepak bola Indonesia menyusul tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. FIFA akan mengumpulkan informasi terkait tragedi yang mengakibatkan meninggalnya 132 korban jiwa.

"Apa yang kami lakukan saat ini adalah menghimpun semua informasi, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, berdasarkan informasi kami kemudian akan melakukan pertemuan untuk menghasilkan action plan dengan time line yang konkret untuk memastikan liga akan segera kembali digelar, dan Piala Dunia U-20 2023 aman. Jadi itu target kami," kata FIFA Development Project Coordinator, Niko Nhouvannasak saat bertemu dengan pengurus PSSI di Jakarta, Rabu (12/10).

Selain Niko, beberapa rombangan FIFA hadir yakni Chen Jun dari ead of safety security dan Serge Dumotier dari tadium Consultant. Federasi Sepak Bola Asia (AFC) juga turut hadir yang diwakili Deputy General Secretary AFC Shin Man Gil, Deputy Chairperson and security task force/former KL Police Chief Datuk Dell Akbar bin Hyder Khan, Communication Director Raui Kamar dan Bion Johnson dari Head of Stadium Safety and Security.

"Kami turut belasungkawa untuk korban, keluarga korban, dan seluruh keluarga sepak bola Indonesia. FIFA dan AFC di sini, bersama PSSI, untuk memastikan dukungan agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan," kata Niko.

Niko memastikan FIFA, AFC, dan PSSI akan bersatu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan semua orang di Indonesia dapat menikmati sepak bola dengan aman dan nyaman.

Sementara Deputy General Secretary AFC, Shin Man Gil mengatakan, AFC bersama FIFA akan mendampingi PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik termasuk dari sisi keamanan.

"AFC ingin memastikan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Ini bukan kunjungan pertama, akan ada kunjungan berikutnya agar PSSI, AFCbdan FIFA bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ini," tandas Shin. (OL-8)