Tawaran Gaji Besar Untuk Pogba Bikin Pemain Setan Merah Meradang

MASA depan Paul Pogba di Manchester United kembali menemui jalan terjal. Beberapa rekan satu timnya dilaporkan tidak terima dengan kenaikan gaji super besar yang ditawarkan pihak klub buat gelandang Prancis itu.

Kontrak Pogba di Old Trafford tinggal menyisakan beberapa bulan saja, dan bisa pergi secara cuma-cuma akhir musim nanti. menurut The Mirror, pemain berusia 29 tahun itu ditawari kontrak baru senilai 500 ribu pound per pekan untuk menetap di Manchester United. Angka itu akan menjadikan Pogba pemain bergaji tertinggi di Liga Primer Inggris.

Namun The Mirror juga mengklaim bahwa angka tersebut membuat anggota skuad The Red Devils lainnya meradang. Tidak sedikit yang merasa Pogba tidak pantas digaji sebesar itu mengingat performanya di lapangan yang semenjana dan sikapnya yang masih enggan berkomitmen untuk menetap di Old Trafford.

"Beberapa pemain merasa tak sepantasnya dia digaji dua kali lipat dari mereka padahal dia jarang menjadi starter dan membahas kepergiannya melulu," ucap seorang narasumber kepada Mirror.

Jika menerima tawaran tersebut, mantan gelandang Juventus itu bakal menyalip Cristiano Ronaldo (450 ribu pound per pekan), David de Gea (375 ribu pound), Jadon Sancho dan Raphael Varane (300 ribu pound) sebagai pemain dengan gaji tertinggi di klub. Saat ini, gaji yang diterima bekas Pogba adalah 290 ribu pound per pekan.

Paris Saint-Germain dan Juve dirumorkan menjadi salah dua klub yang meminati Pogba. Tetapi belum pasti apakah mereka mampu menyamai gajinya, sementara sang pemain belum menepis kemungkinan bertahan di Manchester United.

"Belum ada yang diputuskan soal masa depan saya, belum ada yang selesai. Saya bisa memutuskan besok, seperti saya bisa memutuskan saat jendela transfer. Saya ingin bangkit dan mengakhiri musim ini dengan baik," ujar Pogba. (Goal/OL-15)