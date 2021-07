Kalahkan Kanada, AS Juara Grup B Piala Emas

SHAQUELL Moore mencetak gol tercepat sepanjang sejarah timnas Amerika Serikat saat Sam's Army menjadi juara Grup B Piala Emas CONCACAF dengan mengalahkan Kanada 1-0, Senin (19/7) WIB.

Moore mencetak gol pertamanya untuk timnas AS saat laga baru berlangsung 20 detik untuk membuat mengantarkan Sam's Army membukukan tiga kemenangan di Grup B dan unggul atas Kanada di klasemen.

Baca juga: Jerman Tinggalkan Pertandingan Akibat Rasisme saat Laga Pra-Olimpiade

Moore menjebol gawang Kanada lewat tendangan keras usai menerima umpan Sebastian Lletget.

Di babak sistem gugur, AS akan berhadapan dengan runner-up Grup C sementara Kanada akan berhadapan dengan juara Grup C. (AFP/OL-1)