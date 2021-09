Sajak-sajak Antonius Tanan 

Nostalgia Saint Petersburg

Pyotr Yang Agung menjeratku akan kisah 300 tahun silam

sang raja bersama Jean-Baptiste Alexandre Le Blond,

bersekutu teguh meramu visi melintasi waktu.

Petersburg serupa kanvas maha besar di tangan pencinta imajinasi

kanal, jalan, dan gedung digariskan mengabdi pada keindahan

memaksa jutaan orang jatuh cinta sebelum bertemu,

hanya maha karya sanggup memanggil manusia bertualang.

Melintasi gugusan awan, akhirnya aku menapaki Petersburg

musim semi menyambut dan mendekap erat

sinar matahari lembut menyapa pagi

tatkala debur air di kanal bernyanyi bersama angin

aku memeluk erat maha karya Pyotr Yang Agung

Petersburg bagai seni sejati tak tersisih oleh alih generasi,

monumen dunia tak susut dihantam waktu.

Petersburg, kujelajahi bersama belahan jiwa,

teman hidup tiga dasawarsa,

dalam pesona; kurayakan dua jadi satu,

kugenggam dia melintas kanal dan jalan

kucium dia di bawah pesona arsitektur kota

Petersburg membakar ulang aroma cinta,

menabuh kembali lagu rindu dulu kala.

Petersburg, aku kan kembali

bersama belahan jiwa tiga dasawarsa

mengulang janji suci kami di altar dulu

tuk membakar hasrat, mencipta maha karya

kisah kehidupan kami tak menyerah karena waktu

pupuh perkamen cinta, tak kan pudar oleh musim

kepada keabadian, kami ingin berpaling.

24 Februari 2021



Keesaan di Negeri Pushkin

Pada negeri Tuhan tak terdaftar

tak punya perkamen kelahiran

tak tercantum di lembar altar

tak ikut pemilu, apalagi partai Dia dirikan.

Sungguh, Tuhan tak disapa

menihilkan-Nya di merahnya tembok

huma-huma penuh semerbak dupa;

tak digugat, dilabrak, atau digembok.

Ah! Baru aku sadari akan Isa

Dia memang tak empunya alamat,

tak perlu paspor dan visa

aku mengembara ke Barat

bersama hati selalu mencari, Esa.

23 Februari 2021



Perjuangan Kehidupan

Kalau manusia pernah meniadakanmu

adalah hak tuk tetap ada; perkasa, tegar

kalau cinta pernah mengoyak perih hatimu

adalah hak tuk merenda ulang agar lebih segar

kalau jarak pernah merampas bahagia keluargamu

adalah hak tuk merajut kisah yang hilang dan hambar.

Jangan jatuh mikul perintah,

lawanlah dengan tetesan peluhmu

jangan ciut gertak dan geram masalah

lawanlah dengan upaya, asa daya ciptamu

jangan nyerah pada godam zaman; merapalah,

ke bentara surga; walau bulir darah, rinai air matamu.

Pejuang kehidupan milik bangsa

para pemberani pelintas awan, lautan

cahayakanlah pijar-pijar di wuwungan paling asa

gelorakan semangat sedahsyat amuk samudera di tepian

sebab engkaulah suluh zaman bagi insan muda di suatu masa.

2021



Memanusiakan Manusia

I

Menjelang malam tiba

pastikan pelitamu sedia

menjulang lazuardi bergema

pastikan masa depanmu ada.

II

Di balik sekawanan awan

ada rahasia menawan

tentang surya, selalu tepati janji

seperti mata hati, abadi mencari arti.

III

Kami bukan lagi seperti apa

berontak kepada siapa

lama di seberang, itu jua kehendakmu

pasti kami bukan maumu.

IV

Diamku, hempas

sudah mengelupas

desahan hasrat biarlah lepas

Rinduku, punah

sudah kian meluruh

jadi peluh sepenuh

Amarahku,

sudah membatu

jadi harga mati, satu padu.

Yang lama, sudah hancur mendebu

sedang yang anyar, kini tumbuh menggebu

aku; manusia baru.

2021



Kepada Esok

Aku tidak mau menari

di bawah matahari yang sama

aku tidak mau bermimpi

di bawah bintang gemintang yang serupa

Aku mau menjelajah semesta baru, walau berjejak

terbang tinggi melampaui batas cakrawala, sendiri

bersama Pemilik Kehidupan. Kan kuterjang sajak

misteri. Maukah engkau terbang bersama kini?

23 Februari 2021





Antonius Tanan, penulis puisi dan novel. Dia pernah mengunjungi Moskwa dan St. Petersburg dalam sebuah lawatan untuk menikmati sejarah dan kultural. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, pada 9 April 1960. Di dunia akademisi, dia meraih gelar Dr. Ir. Antonius Tanan MBA, MSc, MA. Bekerja di Grup Ciputra sejak tahun 1987-2018 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Senior. Saat ini menjadi Komisaris Independen PT Ciputra Development Tbk dan PT Metrodata Electronics Tbk. Dalam dunia sastra, dia telah melahirkan tiga novel: Empat Sekawan dan Cinta, Tantangan Satu Miliar Ciputra, dan The Gifted Club. Sedangkan dalam dunia perpuisian, dia adalah tokoh dan inisiator gerakan “puisi-entrepreneurial” lewat antologi puisi Buruh Migran Indonesia: senyum itu (kini) milikmu (2013) yang diterbitkan secara terbatas oleh Ciputra Artpreneur, Sajak-sajak Antonius ini menjadi bagian dalam buku antologi puisi Doa Tanah Air: suara pelajar dari negeri Pushkin yang akan segera diterbitkan.