Coway Perkuat Akses Air Bersih Saat Mudik Lewat Water Station di Ruang Publik

Menjaga hidrasi penting untuk menjaga kebugaran tubuh selama Ramadan, terutama menjelang musim mudik.

KETERSEDIAAN akses air minum yang bersih dan mudah dijangkau kini menjadi semakin penting seiring meningkatnya mobilitas Masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan hingga musim mudik jelang hari raya Idul Fitri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Coway menghadirkan lebih dari 50 Coway Water Station yang tersebar di berbagai ruang publik, seperti masjid dan titik transportasi, untuk membantu masyarakat menjaga hidrasi tubuh selama beraktivitas mudik

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Coway dalam mendukung program keberlanjutan dengan terus memperluas akses masyarakat terhadap air minum yang aman, bersih, dan berkualitas di berbagai ruang publik.

Komitmen tersebut juga tecermin melalui pencapaian Coway sebagai The First Halal Water Purifier from Korea. Melalui ketersediaan Coway Water Station di lokasi strategis, Coway berupaya menghadirkan solusi yang mendukung kebutuhan hidrasi masyarakat.

Menjaga hidrasi penting untuk menjaga kebugaran tubuh selama Ramadan, terutama menjelang musim mudik. Pasalnya, tubuh tetap kehilangan cairan selama berpuasa melalui aktivitas seperti bernapas, berkeringat, dan proses metabolisme.

Penelitian dalam jurnal ilmiah Frontiers in Nutrition menunjukkan bahwa asupan cairan selama Ramadan sering kali berada di bawah rekomendasi kebutuhan harian. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat energi dan konsentrasi, terutama untuk yang melakukan perjalanan jauh. Oleh karena itu, menjaga hidrasi menjadi penting agar tubuh tetap bugar dan fokus selama perjalanan hingga tiba di tujuan dengan aman.

"Ramadan dan musim mudik merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia, di mana mobilitas meningkat dan kebutuhan akan akses air minum yang bersih menjadi semakin relevan," ujar Tony Cho, President Director Coway Indonesia dalam keterangan resmi.

Melalui penyediaan Coway Water Station di berbagai lokasi publik, pihaknya ingin masyarakat mendapatkan akses air minum dengan lebih mudah, sekaligus terus memperluas ketersediaan air minum bersih di ruang publik sebagai bagian dari komitmen Coway dalam mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Coway Water Station telah tersedia di beberapa masjid di wilayah Jabodetabek dan Bandung, antara lain Masjid Dzunnuraini Bogor (Rest Area KM 45A Jagorawi), Masjid Amir Hamzah, Masjid Baitul Ilmi Labschool Jakarta, Masjid Raya Al-Musyawarah, Masjid Raya Sunda Kelapa, Masjid Raya Al-Insan Patal Senayan, Masjid WTC Jenderal Sudirman, Masjid Raya Bani Umar, Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, Masjid Jami Bintaro Jaya, Masjid Ash Bintaro, serta Masjid Al-Jabar ITB Bandung, dan sejumlah masjid lainnya.



Selain di rumah ibadah, Coway Water Station juga tersedia di berbagai titik transportasi publik yang ramai dilalui masyarakat, khususnya menjelang musim mudik. Di wilayah Jakarta, fasilitas ini dapat ditemukan di Stasiun Gambir, Stasiun Jatinegara, Stasiun Senen, Stasiun Jakarta Kota, serta Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 (Boarding Lounge).

Selain itu, Coway Water Station tersedia di beberapa stasiun LRT Jabodebek yaitu Stasiun Jati Mulya, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Cawang, TMII, Harjamukti, dan Jatibening Baru.

Di wilayah Jawa Barat, Coway Water Station hadir di sejumlah stasiun seperti Stasiun Cikampek, Stasiun Jatibarang, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Cicalengka, Stasiun Kiara Condong, Stasiun Bandung, Stasiun Cimahi, dan Stasiun Cimindi. Sementara itu di Jawa Tengah dan Yogyakarta, masyarakat dapat menemukannya di Stasiun Kroya, serta Stasiun Yogyakarta, Stasiun Maguwo, Stasiun Tugu, dan Stasiun Lempuyangan.

Di Jawa Timur, Coway Water Station juga tersedia di sejumlah stasiun seperti Stasiun Kertosono, Stasiun Blitar, Stasiun Kediri, Stasiun Blimbing, Stasiun Malang, Stasiun Sepanjang, Stasiun Sidoarjo, dan Stasiun Gubeng.

Tony Cho menambahkan Coway Indonesia akan terus memperluas ketersediaan Coway Water Station di berbagai ruang publik sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum berkualitas sekaligus mendukung inisiatif keberlanjutan yang sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (E-1)