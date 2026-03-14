Niat Itikaf Satu Malam vs 10 Malam: Perbedaan dan Mana yang Lebih Afdhal?

MEMASUKI sepuluh malam terakhir Ramadan 2026, atmosfer masjid-masjid mulai dipenuhi oleh jemaah yang ingin melaksanakan Itikaf. Ibadah berdiam diri di masjid ini menjadi sarana paling efektif untuk melakukan muhasabah diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Namun, muncul dilema bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu: "Mana yang lebih baik, Itikaf satu malam dengan maksimal atau Itikaf 10 malam namun tidak fokus?"

Hukum dan Durasi Itikaf: Satu Malam vs Sepuluh Malam

Secara syariat, hukum asal Itikaf adalah sunah muakkadah (sunah yang sangat dianjurkan). Namun, durasi pelaksanaannya memiliki tingkatan keutamaan yang berbeda.

Baca juga : Panduan Itikaf di Masjid: Syarat Sah, Pembatal, dan Adab di dalam Masjid

1. Itikaf Sepuluh Malam Terakhir (Standar Kesempurnaan)

Itikaf selama 10 malam terakhir Ramadan adalah durasi yang paling afdhal. Mengapa? Karena inilah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW secara konsisten.

Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah RA menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat.

Keunggulan: Jaminan mendapatkan Lailatul Qadar jauh lebih besar karena jemaah "menjemput" malam mulia tersebut di setiap malamnya tanpa terlewat.

Baca juga : Panduan Lengkap Itikaf di Masjid 2026: Niat Arab, Tata Cara, & Syarat Sah

2. Itikaf Satu Malam (Keringanan bagi Muslim)

Bagi Anda yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab keluarga selama 10 hari penuh, Itikaf satu malam (terutama di malam-malam ganjil) tetap diperbolehkan dan sah.

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa tidak ada batas minimal waktu Itikaf yang kaku; selama seseorang berdiam di masjid dengan niat ibadah walau sejenak, ia sudah mendapatkan pahala Itikaf.

Keunggulan: Memungkinkan jemaah untuk tetap menjalankan sunah di tengah kesibukan duniawi yang mendesak.

Penting: Itikaf 10 malam lebih afdhal secara kualitas dan kuantitas, namun Itikaf satu malam jauh lebih baik daripada tidak melaksanakan Itikaf sama sekali.

Lafaz Niat Itikaf Ramadan

Niat adalah rukun utama dalam Itikaf. Berikut adalah perbedaan lafaz niat berdasarkan durasi yang Anda pilih:

Niat Itikaf Mutlak (Umum/Satu Malam)

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ لِلّهِ تَعَالَى

Nawaitu an a’takifa fii haadzal masjidi lillahi ta’ala.

Artinya: "Aku berniat Itikaf di masjid ini karena Allah Ta’ala."

Niat Itikaf Terikat Waktu (Misal: 10 Malam)

نَوَيْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ عَشْرَةَ أَيَّامٍ لِلّهِ تَعَالَى

Nawaitu an a’takifa fii haadzal masjidi ‘asyrata ayyamin lillahi ta’ala.

Artinya: "Aku berniat Itikaf di masjid ini selama sepuluh hari karena Allah Ta’ala."

Tabel Perbandingan Keutamaan

Aspek Itikaf 1 Malam Itikaf 10 Malam Hukum Sunah Sunah Muakkadah Peluang Lailatul Qadar Spekulatif (Hanya di malam tsb) Sangat Tinggi (Pasti dapat) Kesesuaian Sunah Sesuai Dasar Ibadah Sempurna (Mengikuti Nabi)

Persiapan Itikaf yang Berkah

Niat yang Ikhlas: Pastikan tujuan utama adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar ikut-ikutan atau menghindari keramaian rumah.

Pilih Masjid yang Nyaman: Cari masjid yang menyelenggarakan program Itikaf terpadu (seperti Masjid Istiqlal atau Masjid Agung Sunda Kelapa).

Bawa Perlengkapan Secukupnya: Mushaf Al-Qur'an, alat salat, pakaian ganti, dan obat-obatan pribadi.

Putuskan Koneksi Duniawi: Gunakan ponsel hanya untuk keperluan mendesak atau membaca aplikasi Al-Qur'an.

Jaga Kebersihan Masjid: Itikaf bukan berarti memindahkan "kamar tidur" ke masjid, tetap jaga kerapihan dan kenyamanan jemaah lain.

Kesimpulan

Jika Anda bertanya mana yang lebih afdhal, jawabannya jelas adalah Itikaf 10 malam terakhir. Namun, Allah Maha Mengetahui kondisi hamba-Nya. Jika keterbatasan waktu hanya mengizinkan Anda Itikaf satu malam, lakukanlah dengan kualitas ibadah terbaik.

Kekhusyukan di satu malam yang tulus bisa jadi lebih bernilai di mata Allah daripada sepuluh malam yang penuh dengan kelalaian.

Pertanyaan Terkait (FAQ)

Bolehkah Itikaf di rumah? Mayoritas ulama (Jumhur) menyatakan Itikaf hanya sah dilakukan di masjid. Namun, bagi wanita, sebagian ulama memperbolehkan Itikaf di mihrab atau tempat salat khusus di dalam rumahnya.

Apakah tidur membatalkan Itikaf? Tidak. Tidur adalah kebutuhan manusiawi dan tidak membatalkan Itikaf, namun disarankan untuk tidak menghabiskan waktu Itikaf hanya dengan tidur. (Z-10)