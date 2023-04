Eiger Gelar Asyiknya Berbagi dengan Berikan Paket Takjil Ramadan

BULAN suci Ramadan 1444 H/2023 tiba dengan semangat berbeda. Kala pandemi telah berubah menjadi endemi, semua kesempatan untuk berbuah baik pun kembali terbuka luas.

Berbagi di bulan Ramadan kali ini kembali dilakukan Eiger Adventure (Eiger), brand lokal Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1989 menyediakan perlengkapan luar ruang untuk menjelejahi keindahan Indonesia.

Berbagi kebaikan dimulai Eiger bersamaan dengan masuknya Ramadan dengan membagikan paket takjil.

Pembagian takjil merupakan wujud kepedulian Eiger kepada saudara muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1444 H.

Bagikan Takjil kepada Mereka yang Melintas di Depan Toko Eiger

Dengan mengusung tema "Asiknya Berbagi" Eiger membagikan takjil kepada para pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang berhenti atau melintas di depan toko Eiger.

Berbagi kebaikan ini merupakan agenda rutin Eiger yang dijalankan setiap Ramadan di berbagai toko di Indonesia.

Selama Ramadan ini, Eiger juga mengadakan berbagai promo dan diskon menarik. Bahkan berbagai kebutuhan untuk menyambut lebaran, telah tersedia di lebih dari 217 toko di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

Mulai Jumat (24/3) serentak di Jabodetabek, Eiger membagikan paket takjil di Toko Flagship Eiehr Radio Dalam, Eiger Buaran, Eeiger Kalimalang, Eiger Depok, dan Eiger Kelapa Gading.

Ade Rio selaku Retail Asisten Manager Eiger Kalimalang menjelaskan,"Kami berbagi kebaikan Eiger di hari-hari pertama Ramadan, dengan membagikan paket takjil kepada pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang berhenti atau melintas di depan toko Eeiger Kalimalang."

"“Pembagian takjil ini merupakan wujud kepedulian Eiger kepada saudara muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan 1444 H,” jelasnya Kamis (6/4/2023).

Gelar Promo Ramadan

Pihaknya menyiapkan 100 boks nasi dengan lauk pauknya, telur, ayam, kerupuk, buah dan air kemasan.

Selama Ramadan, Eiger juga memberikan Cash Back sebesar 20% untuk minimal transaksi sebesar 500 ribu rupiah.

Selain itu Eeiger juga memberikan promo Buy One Get One beli satu dapat satu, yang berlaku mulai tanggal 4 April hingga lebaran nanti. Diskon ini berlaku bagi semua produk Eiger, kecuali tas dan jam tangan Eiger. (RO/S-4)