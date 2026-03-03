TNI Pulihkan Keamanan 11 Bandara Perintis di Papua, Jamin Jalur Logistik Warga Kembali Normal

Ilustrasi(Dok Istimewa)

TNI memastikan 11 bandara perintis di wilayah pelosok Papua kini telah kembali kondusif dan dijaga ketat selama 24 jam. Langkah strategis ini diambil pasca gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sempat menyebabkan penutupan akses transportasi udara di wilayah pegunungan dan lembah terpencil.

Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III, Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, meninjau langsung kondisi bandara-bandara tersebut menggunakan pesawat Cessna Caravan. Salah satu titik utama yang disambangi adalah Bandara Kapiraya di Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

"Kami datang untuk mendengarkan langsung keluh kesah saudara-saudara kita pasca ditutupnya bandara perintis yang menjadi ujung tombak sosial dan ekonomi masyarakat pelosok Papua. Saat ini, kondisi 11 bandara tersebut sudah pulih dan dijaga ketat oleh pasukan TNI," ujar Joko, melalui keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Joko menekankan bahwa bandara perintis merupakan jalur vital bagi warga Papua di wilayah pedalaman. Akses udara menjadi satu-satunya jalur distribusi logistik mulai dari bahan pokok (sembako), obat-obatan, alat kesehatan, hingga sarana pendidikan.

Pemulihan keamanan ini diharapkan dapat segera membuka kembali operasional penerbangan sipil yang sempat terhenti. TNI memprioritaskan pengamanan ini guna mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

Selain pengamanan fisik, TNI juga mengedepankan pendekatan humanis dengan merangkul tokoh adat dan tokoh agama. Joko menegaskan bahwa setiap tindakan prajurit di lapangan dilakukan secara profesional dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

"Setiap tindakan tegas dan terukur dilakukan berdasarkan rules of engagement (ROE). Hal ini untuk memastikan langkah TNI sesuai hukum, etika, dan kebijakan yang berlaku, sekaligus melindungi personel serta warga sipil," jelasnya.

Joko menuturkan TNI berkomitmen menjadi mitra pembangunan pemerintah di Papua. Dengan pulihnya stabilitas di 11 bandara perintis, roda perekonomian dan pelayanan publik diharapkan dapat berjalan normal tanpa gangguan keamanan.

"Bersama masyarakat dan seluruh unsur penyelenggara negara, TNI akan selalu menjadi garda terdepan menjaga roda pembangunan di ufuk timur Indonesia dalam bingkai NKRI," pungkasnya. (H-2)