Tolak Keras Upaya Adu Domba dan Pecah Belah Bangsa

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Marcellus Hakeng Jayawibawa menolak keras segala bentuk upaya adu domba, pecah belah, dan provokasi yang mencoba memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.
Marcellus juga menegaskan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan dengan damai.
"Kami mendukung sepenuhnya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan konstitusional. Namun, kami menolak keras segala bentuk aksi yang disertai dengan kekerasan, anarkisme, dan pengrusakan fasilitas umum," kata Marcellus melalui keterangannya, Senin (1/9).
Marcellus mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mewaspadai provokator yang mencoba memicu tindakan anarkis di lingkungan masing-masing. Ia mengatakan jangan sampai persatuan terkoyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Marcellus menegaskan komitmen DPN Tani Merdeka Indonesia untuk terus mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa.
"Kami percaya sepenuhnya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus membela masyarakat kecil atau 'wong cilik' dan bahwa setiap kebijakannya akan selalu berpihak kepada rakyat," ujarnya. (E-4)
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi membahas kondisi keamanan pascademonstrasi yang sebelumnya berujung kerusuhan di sejumlah wilayah.
Masyarakat disebut masih mengalami tekanan ekonomi dan masalah ketenagakerjaan yang kian berat, mulai dari maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
ANALIS politik senior sekaligus Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba membenturkan rakyat dengan aparat keamanan.
Kehilangan satu nyawa dalam kondisi yang tragis tentu menjadi pengingat bagi kita semua, betapa pentingnya menjunjung tinggi keselamatan, kemanusiaan.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved