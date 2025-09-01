Tolak Keras Upaya Adu Domba dan Pecah Belah Bangsa

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Marcellus Hakeng Jayawibawa(Dok Pribadi )

WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia Marcellus Hakeng Jayawibawa menolak keras segala bentuk upaya adu domba, pecah belah, dan provokasi yang mencoba memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.



Marcellus juga menegaskan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi masyarakat selama dilakukan dengan damai.



"Kami mendukung sepenuhnya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan konstitusional. Namun, kami menolak keras segala bentuk aksi yang disertai dengan kekerasan, anarkisme, dan pengrusakan fasilitas umum," kata Marcellus melalui keterangannya, Senin (1/9).



Marcellus mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mewaspadai provokator yang mencoba memicu tindakan anarkis di lingkungan masing-masing. Ia mengatakan jangan sampai persatuan terkoyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



Lebih lanjut, Marcellus menegaskan komitmen DPN Tani Merdeka Indonesia untuk terus mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun bangsa.



"Kami percaya sepenuhnya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus membela masyarakat kecil atau 'wong cilik' dan bahwa setiap kebijakannya akan selalu berpihak kepada rakyat," ujarnya. (E-4)

