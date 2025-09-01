Polri-TNI Gelar Patroli Skala Besar, Wakapolri Pastikan tidak Ada Ruang bagi Anarkisme

Patroli gabungan menyisir permukiman warga(Dok.Antara)

POLRI bersama TNI menggelar patroli skala besar di seluruh wilayah Indonesia pascademonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah. Patroli dimulai sejak Minggu, 31 Agustus 2025, sebagai langkah tegas aparat dalam menutup ruang gerak bagi perusuh dan pelaku anarkis.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya memahami keresahan dan kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait isu penjarahan yang marak diberitakan. Maka itu, ia memastikan Polri akan bertindak tegas, tidak ada ruang bagi anarkisme dan vandalisme.

"Patroli kami lakukan hingga ke tingkat RT/RW untuk memastikan lingkungan anda aman. Setiap pelaku yang memanfaatkan situasi untuk melakukan kejahatan, seperti penjarahan di rumah pribadi maupun fasilitas umum, akan kami tindak dengan tegas," kata Dedi dikutip Metrotvnews.com, Senin (1/9).

Baca juga : Pastikan Jakarta Kondusif, Polda Metro Intensifkan Patroli

Meski begitu, Dedi menekankan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat. Dukungan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemuda diperlukan agar situasi cepat pulih.

"Masyarakat adalah mata dan telinga kami. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan dan setiap potensi gangguan ke Bhabinkamtibmas, Polsek, atau Polres terdekat," ujarnya.

Selain itu, pengamanan markas kepolisian dan asrama polisi juga diperketat. Menurut Dedi, institusi Polri adalah simbol negara dan kedaulatan hukum yang tidak boleh disentuh.

Baca juga : Patroli Polisi Sisir Gang-gang di Jakarta, Warga Diminta Ikut Jaga Lingkungan

"Institusi Polri adalah representasi negara dalam menjamin keamanan, dan kami akan menjaga kewibawaan negara hingga titik darah penghabisan,” tegas mantan Kadiv Humas Polri itu.

Wakapolri mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu liar maupun kabar bohong yang beredar. Ia memastikan aparat akan bertindak profesional, terukur, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

“Tujuan utama kami adalah pemulihan keamanan yang cepat dan menyeluruh. Dengan patroli rutin, imbauan persuasif, serta dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, kami yakin situasi dapat segera normal dan kondusif. Kami menjaga Indonesia, kami melindungi rakyat Indonesia,” pungkas Wakapolri. (P-4)