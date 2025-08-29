Pembukaan Mubes Dibatalkan, Ormas MKGR Pilih Lakukan Aksi Sosial di Masyarakat

Ilustrasi(Dok MKGR )

KETUA Panitia Penyelenggara Musyawarah Besar (Mubes) Ke-X Ormas MKGR Dyah Roro Esti mengatakan pembukaan penyelenggaraan Mubes Ke-X Ormas MKGR yang dijadwalkan malam ini di Hotel Fairmont, Jakarta, dibatalkan. Pembatalan ini didasari eskalasi situasi sosial politik yang beberapa hari terakhir terus meninggi bahkan sampai ada korban jiwa.

"Ini bentuk rasa empati kami dari Ormas MKGR. Kami berduka cita sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa almarhum Affan Kurniawan. Tentunya kami tidak ingin menyelenggarakan acara di saat kondisi sosial politik di masyarakat sedang tidak baik-baik saja," kata Dyah Roro dalam keterangannya kepada media, di Jakarta, Jumat (29/8).

Sedari awal acara pembukaan Mubes Ke-X Ormas MKGR, kata Dyah Roro, lebih menekankan pada kegiatan sosial. "Kita buat acara meriah tapi impact-nya bisa dirasakan langsung oleh rakyat, misalnya saja untuk acara pembukaan dihadiri masyarakat dan anak-anak yatim untuk diberikan santunan," katanya.

Sekjen DPP Ormas MKGR Ilham Permana di tempat sama juga menyampaikan pembatalan ini murni dari perasaan Ormas MKGR terhadap kondisi yang terjadi pada masyarakat saat ini.

"Tadi Ketua Umum DPP Ormas MKGR bersama kader Ormas MKGR juga sudah menyampaikan turut berduka cita atas adanya korban jiwa dalam peristiwa demonstrasi kemarin. Untuk itu, sebagai bentuk solidaritas, kami membatalkan acara pembukaan Mubes yang sudah dijadwalkan sejak satu tahun lalu, sampai batas waktu yang akan ditentukan," ujarnya.

Pada tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Mubes Ke-X Ormas MKGR Abraham Sridjaja mengungkapkan penyelenggaraan Mubes Ke-X Ormas MKGR 2025 akan diisi dengan aksi-aksi sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Abraham mengatakan arahan dari Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir adalah para kader-kader Ormas MKGR di daerah untuk turun langsung ke masyarakat melalui aksi nyata yang bisa dirasakan masyarakat.(H-2)

