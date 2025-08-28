Adies Kadir Kembali Calonkan Diri Jadi Ketua Umum MKGR 2025–2030(Istimewa)

WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adies Kadir, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) untuk periode 2025-2030 dalam Musyawarah Besar (Mubes) Ke-X tahun 2025. Ormas MKGR merupakan salah satu organisasi pendiri Partai Golkar.

Dalam proses pendaftaran di Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR, Adies Kadir didampingi oleh Sekjen DPP Ormas MKGR, Ilham Permana, Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR, Fahd A. Rafiq, Bambang Hermanto, serta pengurus DPP Ormas MKGR dan Ketua DPD Ormas MKGR.

Sekjen DPP Ormas MKGR Ilham Permana mengatakan dirinya bersama pengurus DPP Ormas MKGR beserta DPD Ormas MKGR seluruh Indonesia solid mendukung Adies Kadir untuk memimpin kembali Ormas MKGR periode 2025-2030.

Baca juga : MKGR Kepri Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketua Umum

Ilham Permana yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG) itu mengungkapkan ada empat alasan mengapa Adies Kadir sangat layak memimpin kembali Ormas MKGR.

Diantaranya, kata Ilham Permana, karena figur Adies Kadir sebagai sosok pemimpin yang berhasil membawa Ormas MKGR menjadi besar seperti saat ini.

"Pak Adies sosok pemimpin yang cakap dalam memimpin Ormas MKGR serta sarat prestasi dan memiliki kapabilitas yang sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin," kata Ilham Permana saat mendampingi Adies Kadir saat mendaftar di Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR di Kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Kamis (28/8).

Selain rekam jejak dan kepemimpinan, posisi Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI juga dinilai strategis untuk memajukan Ormas MKGR, sekaligus menyinergikan program organisasi dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga : Adies Kadir Klarifikasi soal Tunjangan Beras Anggota DPR: Tetap Rp200 Ribu per Bulan

"Pak Adies Kadir adalah pemimpin yang paripurna untuk Ormas MKGR. Jadi sangat layak kalau kepemimpinan beliau di Ormas MKGR untuk dilanjutkan," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Verifikasi dan Pemilihan Mubes X Ormas MKGR, Supriansa mengungkapkan panitia sudah memverifikasi seluruh berkas persyaratan yang telah disyaratkan oleh panitia. Hasilnya, Adies Kadir memenuhi semua syarat pencalonan sebagai ketua umum.

"Setelah diverifikasi, Pak Adies Kadir sudah memenuhi syarat semuanya. Selanjutnya hasil verifikasi ini akan kami serahkan ke Panitia SC di saat persidangan pada Mubes nanti," kata Supriansa.

Ia juga mengungkapkan pendaftaran calon Ketua Umum DPP Ormas MKGR ditutup pada hari ini setelah dibuka dari tanggal 25 Agustus 2025.

"Dan sampai hari ini di hari terakhir pendaftaran, hanya Pak Adies Kadir saja yang mendaftar, dan hasil verifikasinya pun semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat," ujarnya. (P-4)