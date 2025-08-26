Momen Prabowo Berlutut Anugerahkan Bintang Jasa untuk Nyak Sandang, Penyumbang Pembelian Pesawat Pertama RI

Nyak Sandang (kiri).(Biro Pers Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Teungku Nyak Sandang bin Lamudin, di Istana Negara, Senin, 25 Agustus 2025. Tokoh asal Aceh itu memiliki jasa besar dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia, Seulawah RI-001.



Suasana haru menyelimuti Istana Negara ketika Teungku Nyak Sandang hadir dengan kursi roda. Presiden Prabowo kemudian berlutut di hadapan beliau untuk mengalungkan dan menyematkan tanda kehormatan.

Tepuk tangan meriah bergema dari seluruh hadirin saat pembawa acara menyebutkan jasa Teungku Nyak Sandang dalam pengadaan pesawat pertama Republik Indonesia.

Dalam catatan sejarah, Teungku Nyak Sandang merupakan sosok penting di balik hadirnya Seulawah RI-001. Pada usia 23 tahun, ia berinisiatif menjual tanah dan emas miliknya.

Dana tersebut, bersama sumbangan masyarakat Aceh lainnya, kemudian diserahkan kepada negara dan dipakai oleh Presiden Soekarno untuk membeli pesawat yang kelak menjadi cikal bakal maskapai Garuda Indonesia.



Penganugerahan yang diberikan Prabowo merefleksikan penghargaan negara kepada para putra bangsa yang berkorban demi kedaulatan bangsa. Teungku Nyak Sandang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah penerbangan nasional. (Bob/P-3)