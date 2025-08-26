KPK: Immanuel Ebenezer Akui Terima Motor Hasil Pemerasan

Ilustrasi(Antara)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Immanuel Ebenezer, saat menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengakui menerima satu unit sepeda motor terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ketika kami mendatangi rumahnya, yang bersangkutan mengakui menerima motor,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8).

Asep menuturkan, penyidik kemudian menanyakan keberadaan motor tersebut kepada Immanuel. “Kami tanya di mana motornya. Dia bilang disimpan di rumah anaknya. Lalu kami minta supaya motor itu diantarkan, dan memang kemudian diantarkan,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK telah menetapkan Immanuel Ebenezer, Irvian Bobby, serta sembilan orang lainnya sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikat K3. Immanuel diduga menerima Rp3 miliar serta satu unit motor Ducati dari Irvian Bobby, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker periode 2022–2025.

Pada hari yang sama, Immanuel sempat berharap mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Presiden justru mencopotnya dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. (Ant/E-3)