Juru Bicara UGM I Made Andi Arsana.(MI/Ardi Teristi)

UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan HUT ke-80 RI yang sedianya dilaksanakan Senin (18/8) pukul 14.00-17.00 WIB.

Juru Bicara Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana menyampaikan, UGM memiliki dua alasan untuk mengambil keputusan ini. Pertama, alasan yang bersifat prosedural dan kedua alasan yang bersifat politis.

"UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung," terang dia, Senin (18/8).

Baca juga : Etana Gandeng UGM Perkuat Riset, Pendidikan, dan Inovasi Bioteknologi

Secara prosedural, proses perencanaan acara tersebut yang akan dilakukan di UC Hotel UGM tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku di unit usaha UGM sebagai lembaga pendidikan.

Kronologi

Made menjelaskan, kronologi pemesanan tempat kepada UC Hotel dimulai pada 17 Agustus 2025 pukul 13.25 WIB. Saat itu, seseorang yang mengaku Bernama Aida menghubungi bagian pemasaran UC Hotel dan melakukan pemesanan ruang pertemuan untuk sebuah kegiatan.

Disampaikan oleh Aida bahwa kegiatan yang dimaksud adalah Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah HUT ke-80 RI.

Baca juga : Sinergi Pendidikan dan CSR Bangun Pariwisata dan Ketahanan Energi di Pesisir Selatan

Pihak UC Hotel merespons secara profesional dengan melakukan tanya jawab terkait kebutuhan ruangan dan rincian kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Aida, pihak UC UGM juga menyampaikan harga dan prosedur pembayaran.

Di dalam perencanaan tersebut, pihak UC UGM menanyakan rincian kegiatan untuk memastikan dan untuk mengambil keputusan profesional.

Aida menjawab bahwa acaranya adalah pertemuan kecil untuk membahas acara besar yang mau diadakan di Jogja. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa 'Panitia Temu Kangen Silaturahmi Tokoh Jogja mau rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan'.

Aida juga menambahkan bahwa sebelum acara, ketua panitia yang bernama Bangun (Bangun Sutoto) akan datang ke UC Hotel bersama pihak UGM. Pihak UGM yang dimaksud dikatakan adalah 'Keamanan Internal UGM'.

Hingga siaran pers ini dibuat, Bangun Sutoto dan Keamanan Internal UGM tidak pernah datang ke UC Hotel UGM untuk melakukan komunikasi atau konfirmasi lebih lanjut.

Pagi tanggal 17 Agustus 2025, UC Hotel UGM menerima bukti transfer dana yang dikirimkan oleh Aida dan dinyatakan sebagai pembayaran awal (down payment). Dana tersebut sudah dikembalikan karena acara yang akan dilaksanakan tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal.

Made mengatakan, UGM menghormati aspirasi setiap warga negara untuk mempertanyakan dan mempersoalkan isu apa pun namun menolak untuk dilibatkan dengan cara dan prosedur yang tidak semestinya.

Peluncuran Buku

Made juga mengatakan, UGM menerima berbagai informasi yang bisa dipercaya, termasuk undangan yang beredar di media sosial, bahwa acara yang akan berlangsung di UC Hotel pada pukul 14.00-17.00 WIB adalah peluncuran buku dengan judul 'Jokowi White's Paper'. Buku tersebut merupakan karya RRT (Roy-Rismon-Tifa) dengan tebal lebih dari 500 halaman.

"UGM memandang bahwa acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan di atas dan UGM tidak bersedia terlibat dan memfasilitasi acara tersebut," kata dia.

Selain itu, acara ini jelas berbeda dengan yang disampaikan di awal ketika melakukan pemesanan. Secara prosedur, ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC UGM untuk melakukan penolakan/pembatalan.

Made menegaskan, UGM mendukung keterbukaan dalam pertukaran gagasan dan berkomitmen untuk berkontribusi positif untuk mewujudkannya.

Namun, di sisi lain, UGM bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung pertukaran gagasan yang sehat guna menjaga kondisi yang kohesif/tenang di masyarakat.

"Bagi UGM, acara yang dimaksud di atas tidak menunjukkan keterbukaan dari awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu sehingga dengan ini UGM melakukan penolakan," tutup dia. (AT/E-4)