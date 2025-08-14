Pemerintah Upayakan Win-Win Solution Seniman dan Hotel soal Royalti Lagu

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi.(MI/ Zen)

KEPALA Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik dalam polemik royalti lagu. Namun dia juga menyatakan hal itu membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar.

"Kita belum terbiasa dengan ini, kita step by step akan mencari jalan keluar untuk ini," kata dia dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/8).

Polemik royalti lagu menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Hasan mengatakan, pemerintah sejatinya turut memperhatikan kerja-kerja pegiat seni di Tanah Air. Sebab itu, ada lembaga yang dibentuk sebagai fasilitator pemberian penghargaan kepada para seniman nasional.

"Mungkin nanti yang perlu kita lihat ke depan adalah harus ada dialog dan proses komunikasi supaya saling menguntungkan, ada win-win solution, ada solusi yang baik untuk para seniman, pengelola hotel restoran tempat hiburan, dan masyarakat," jelasnya.

"Jadi tentu proses dialog ini, ini kan belum final, proses ini tentu akan dilanjutkan dan mencari jalan keluar terbaik. Mungkin nanti dari Kementerian Ekraf (Ekonomi Kreatif), Kemenkum (Kementerian Hukum), dan stakeholder terkait akan membicarakan lebih lanjut supaya ada win-win solution," pungkas Hasan. (M-1)