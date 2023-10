Anies Ajak Relawan Tak Gentar Lewati Tantangan

BAKAL calon presiden (capres) Anies Baswedan mengajak relawan tak gentar melewati tantangan jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies menyadari tantangan jelang pemungutan suara kian beragam.

"Tantangan yang kita lewati itu semakin banyak, selama satu tahun terakhir ini besar tapi Insyaallah tidak berat. Alhamdulillah setahap demi setahap kita masuk fase yang lebih baik," kata Anies saat merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), di Padepokan Antasari, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10).

Anies mengajak seluruh relawan mengerahkan segenap kemampuan dengan maksimal menghadapi pilpres. Kerja keras dari relawan dibutuhkan untuk menjemput kemenangan.

"Sekarang masanya it’s now or never. Sekarang kerja keras, kerja tuntas, betul-betul ngoyo, keluarkan energi karena sampai pada 14 Februari itulah saat yang sangat menentukan pada perjalanan kita ke depan," ujar Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan upaya kerja keras relawan bukan tentang satu orang, satu partai, satu koalisi atau simpul relawan. Tetapi kerja keras ini adalah tentang masa depan berbangsa dan bernegara.

"Apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ke depan ini banyak, teman-teman jauh lebih tahu karena teman-teman semua sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Tahu persis di mana letak lemahnya, di mana letak kurangnya, di mana letak kesempatannya, di mana letak kesulitannya ambil itu menjadi pelajaran dan dalam hari-hari ke depan itu dijadikan bekal," ucap Anies.

Ketua Koordinator Presidium ANIES, La Ode Basir, memerintahkan relawan harus mampu menjangkau semua tempat pemungutan suara (TPS). Guna mencapai target itu diharapkan sampai Oktober 2023, relawan penggerak sudah terbentuk ditingkat desa atau RT dan RW.

Menurut La Ode, pada setiap TPS relawan harus punya minimal 10 relawan-relawan penggerak dari simpul relawan mana saja. Relawan diharapkan bisa menguasai minimal 200 suara di satu TPS.

"Dalam konteks memenangkan pemilu adalah 820.161 TPS, itu yang harus kita menangkan oleh para relawan. Memenangkan pasangan Anies-Muhaimin, artinya kita harus dominan di setiap TPS," kata La Ode. (Z-3)