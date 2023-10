Pengamat: Jika Erick Thohir Jadi Wapres, Sepak Bola Indonesia semakin Maju

PENDIRI Football Institute Budi Setiawan mengakui perkembangan sepak bola Indonesia sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada Februari 2023 lalu. Budi menyebut Erick adalah 'right man on the right place at the right time'.

Menurutnya, banyak perubahan dan terobosan yang dilakukan Erick dalam waktu yang cukup singkat. "Erick merubah paradigma sepakbola indonesia melalui pengelolaan organisasi yang mulai transparan, mau mendengar masukan, mulai menunjukkan komitmen membenahi perwasitan dan mengatasi match fixing," kata Budi saat dihubungi, Rabu (18/10).

Kemudian, kata dia, Erick juga memberikan mampu memberikan motivasi yang kuat kepada para pemain Timnas Indonesia, sehingga tim Merah Putih tak hanya berfokus pada bonus tapi juga pada prestasi. Hal itu menurutnya menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia sukses menjuarai SEA Games 2023.

"Saya pernah mengatakan bahwa erick thohir ini adalah ‘right man on the right place at the right time’. Paradigma lain di tim nasional, pemain bukan lagi bermain untuk bonus, tapi untuk merah putih. Dalam 32 tahun akhirnya Indonesia bisa juara emas di SEA Games," ujarnya

Di sisi lain, Erick saat ini tengah digadang-gadang sebagai cawapres terkuat untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 nanti. Budi menilai, jika Erick benar-benar terpilih sebagai Wapres untuk periode selanjutnya, maka kemajuan sepak bola Indonesia secara khusus akan jauh lebih pesat lagi.

"Jika memang benar Erick Thohir menjadi cawapresnya Prabowo, menurut saya ini adalah kabar gembira bagi olahraga sepak bola khususnya dan cabor lain pada umumnya. Keduanya memiliki perhatian terhadap kemajuan olahraga, khususnya Erick di basket dan sepak bola," kata dia.

Ia menerangkan, ketika Erick menjabat sebagai Ketum PSSI yang sekaligus sebagai Menteri BUMN saja bisa mendorong percepatan pembangunan sepak bola Indonesia, dan jika nanti terpilih sebagai Wakil Presiden RI, maka menurutnya sepak bola akan mendapatkan perhatian khusus dengan kewenangannya.

"Sebagaimana kita tahu sepak bola pssi ini tidak bisa jalan maksimal jika tidak berjalan beriringan dengan pemerintah harus seiring sejalan. Sebagai ketua umum PSSI yang juga Menteri BUMN, kita melihat dan merasakan bahwa sepak bola sekarang melaju dengan sangat cepat," kata dia.

"Pembangunan atau renovasi stadion dianggarkan dan akan segera berjalan. Lapangan untuk TC timnas di IKN juga terwujud. Banyak hal dapat direalisasikan, itu baru jadi menteri, bagaimana jadi wapres, tentunya akan semakin memberikan angin segar bagi sepak bola dan cabor lainnya karena presiden dan wakil presidennya kelak memiliki keberpihakan dalam sektor olahraga," ujarnya menambahkan. (Z-7)