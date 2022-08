DPP AMPI Rayakan HUT Kemerdekaan RI Ke-77

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan Ke-77 RI.

Acara diawali dengan upacara penaikkan Bendera Merah Putih. Upacara itu dipimpin Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga. Adapun upacara penurunan Bendera Merah Putih akan dipimpin Sekretaris Jenderal DPP AMPI Ahmad Andi Bahri.

Jerry menyampaikan pesan kepada seluruh peserta upacara untuk menjaga dan menanamkan nilai-nilai persatuan. Bagaimanapun kemerdekaan ini direbut susah payah oleh para pahlawan Indonesia dan kita sebagai generasi penerus bangsa wajib mempertahankan dan memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa.

Berbagai unsur pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPI turut hadir dan ambil bagian dalam upacara di antaranya Sekjen AMPI Ahmad Andi Bahri, Bendahara Umum Kevin Tandra Setiawan, dan pengurus turut hadir dalam acara upacara.

Setelah beberapa tahun karena pandemi covid-17 yang menyebabkan kegiatan peringatan 17 Agustus dibatasi, untuk tahun ini, AMPI mengajak warga sekitar dan kader AMPI untuk kembali ikut meramaikan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia."

"Kami berharap dengan seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-77 Republik Indonesia, akan semakin menebalkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Dan semoga kita bisa bangkit bersama setelah pandemi covid-19," ujar Jerry.

Rangkaian acara memperingati Kemerdekaan oleh DPP AMPI dimulai dari kegiatan lomba gaple, tarik tambang, joget balon, tenis meja, balap karung, gigit koin di pepaya, memasukkan paku dalam botol, lari bawa kelereng, makan kerupuk, estafet tumpah tepung, make up mata ditutup, koreografer joget AH I Like It, pantun, Stand Up Comedy, AMPI Mengabdi, dan diakhiri dengan upacara penurunan Bendera merah putih.

"Acara yang kita lakukan ini selain mendekatkan kader AMPI dengan masyarakat juga bertujuan membangkitkan kenangan masa kecil," ujar Bendahara Umum Kevin Tandra Setiawan.

"HUT ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan Indonesia. Dasar-dasar negara tersebut menuntun bangsa Indonesia untuk bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk siap membawa Indonesia maju" ujar Jerry Sambuaga. (RO/OL-1)