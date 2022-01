Ganjar-Erick Masuk Tiga Besar Capres Pilihan Warga NU

RISET Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) mencuatkan tiga nama calon presiden yang menjadi pilihan warga Nahdlatul Ulama (NU). Yakni Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ganjar Pranowo.

Di Jawa Tengah terdapat nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erick Thohir. Di Jawa Barat ada nama Ridwan Kamil, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Di Banten, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Erick Thohir mengemuka. Sedangkan di Lampung, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mendominasi.

"Masuknya Erick Thohir dalam tiga besar survei, menunjukkan pendekatannya kepada komunitas NU yang cukup efektif," jelas Direktur Eksekutif CSIIS, Mohammad Sholeh Basyari dalam keterangannya, Selasa (25/1).

Riset tersebut juga memunculkan nama Yenny Wahid, yang mampu mengalahkan politisi NU kawakan dan senior sekelas Muhaimin Iskandar yang kini menjabat Wakil Ketua DPR, dan Saifullah Yusuf yang sekarang menjabat Wali Kota Pasuruan.

Basyari menduga, hal ini tak lepas dari respon warga NU atas kebijakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang ingin menghidupkan kembali pemikiran Gus Dur.

Jajak pendapat CSIIS dilakukan serentak di Probolinggo, Pasuruan, Malang. Yogyakarta, Rembang, Magelang, Tasikmalaya, Cirebon, Pandeglang dan Lampung Tengah. Survei semi riset dilakukan pada 7 Januari 2022,dengan wawancara mendalam.

Wawancara dilakukan secara tidak langsung. Responden yang merupakan santri pondok pesantren (dilakukan setelah selesai shalat Jumat), tidak dalam posisi mengetahui bahwa dia tengah diambil datanya.

Sampel dipilih secara purposive, yang dimaksudkan untuk mendapatkan orisinalitas data dari responden, dan dihindari kemungkinan melebar.

Model ini adalah adaptasi dari exit poll, yang diambil dari pemilih setelah keluar dari bilik suara. Exit prayer adalah data diambil setelah responden keluar dari masjid, usai shalat Jumat. (J-1)