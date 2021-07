Ekonom INDEF Enny Sri Hartati Meninggal Akibat Covid-19

KABAR duka datang dari Ekonom INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Enny Sri Hartati yang dinyatakan meninggal dunia pada hari ini, Kamis (1/7) pukul 19.55 WIB.

Perempuan yang baru berusia 49 tahun tersebut dikabarkan meninggal akibat terinfeksi covid-19 sejak beberapa hari yang lalu.

"Almarhumah Mbak Enny meninggal pukul 19.55 hari ini. Almarhumah meninggal karena covid-19, sudah beberapa hari. Mohon doanya," ungkap Ekonom INDEF Nailul Huda kepada Media Indonesia.

Kabarnya, sebelum meninggal, Enny tengah dirawat di RS Pondok Kopi. Sebelum meninggal, kondisinya juga dikatakan sempat membaik.

"Kemarin sempat membaik. Saturasi oksigennya yang sempat turun ke 70 naik lagi ke 92. Tapi tadi pagi sekitar 4.30 Beliau drop," pungkasnya. (OL-4)