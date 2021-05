Novel Baswedan: Tidak Semua Perjuangan Membuahkan Hasil

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta 75 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) tak berhenti memberantas praktik rasuah. Sebanyak 51 dari 75 pegawai yang gagal TWK akan dipecat.



"Perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir," kata Novel melalui keterangan tertulis, Selasa, 25 Mei 2021.



Novel tidak tahu ada di posisi yang akan dipecat atau dibina. Dia hanya tahu dirinya merupakan bagian dari 75 pegawai yang dibebastugaskan.

Meski tidak mengetahui nasibnya ke depan, Novel mengaku akan terus berjuang. Dia ingin tetap berkontribusi memberantas korupsi hingga titik akhir perjuangannya di KPK.

"Kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh, hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan," ujar Novel.



Novel juga berpesan kepada 75 pegawai yang dibebastugaskan untuk tidak patah semangat. Menurut dia, tidak semua perjuangan mendapat hasil baik.



"Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat, karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil," ucap Novel.(Medcom..id/OL-4)