Poltracking Indonesia Raih Penghargaan Indonesia Best Choice Award

LEMBAGA survei Poltracking Indonesia meraih penghargaan Indonesia Best Choice Award 2021. Sebuah penghargaan yang diinisiasi oleh National Award Foundation bekerjasama dengan Mediatama Award Management.

Ketua Umum Nasional Award Foundation Hendra Irawan mengatakan, penghargaan diberikan lantaran Poltracking Indonesia dinilai sebagai lembaga profesional yang memiliki kreasi dan inovasi tinggi dalam upaya memajukan bangsa dan negara.

"Ini menjadi bentuk apresiasi atas prestasi kreatif dan inovatif di berbagai bidang kehidupan supaya bisa memotivasi pribadi dan lembaga untuk berinovasi lebih baik lagi," terang Hendra.

Dengan begitu, tambahnya, dapat menghadirkan jiwa kompetitif demi terus berkontribusi dalam upaya membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul.

"Sehingga mendorong peningkatan kinerja menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri serta berdaya saing tinggi baik di pasar lokal maupun global," sambung Hendra.

Di sisi lain, ia berharap, raihan Poltracking Indonesia saat ini tidak lantas menjadi suatu kebanggaan diri baik pribadi maupun lembaga.

Tapi lebih dari itu, dapat menginspirasi lembaga lainnya agar bisa melakukan berbagai hal positif dalam mendukung program pembangunan pemerintah di berbagai aspek kehidupan.

"Semoga melalui penghargaan ini dapat menjadikan pribadi - pribadi berprestasi yang pada gilirannya mampu membangun Indonesia menjadi negeri yang disegani," imbuh Hendra.

Baca juga : Airlangga Tokoh Parpol Elektabilitas Tertinggi Capres 2024

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dia bersyukur apa yang dilakukan Poltracking Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi siapapun terutama untuk kemajuan bangsa dan negara.

Hanta membeberkan bagaimana Poltracking Indonesia hingga saat ini bisa bertahan menjadi lembaga survei yang akurat dan terpercaya. Dia menjelaskan, Poltracking Indonesia selalu berinovasi dari tahun ke tahun. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam pengumpulan data.

"Teknologi terus berkembang, dan kita harus mampu menyesuaikan diri. Itu juga yang kami terapkan di Poltracking Indonesia dalam melakukan riset-riset kami. Hasilnya, sejauh ini sangat memuaskan bagi kami. Kami bersyukur jika inovasi yang kami lakukan ini dinilai bisa menginspirasi bagi orang lain," jelas Hanta.

Perlu diketahui sebelumnya, Poltracking dan Hanta Yuda juga berhasil menyabet berbagai penghargaan bergengsi yang diberikan oleh banyak lembaga di Indonesia.

Mulai dari Indonesia Leaders Excellent Award (2019), Men and Women Best of 2019, Outstanding Figure and Inspirational Leader (2019), Indonesia Star Award (2019), Indonesia Achievement and Best Performing Award (2019), The Most Leading Company In Service Excellent of The Year (2019),

Kemudian Best Winner Indonesia Bussiness Development Award untuk kategori The Most Trusted Company Of The Year dari Indonesia Development Achievement Foundation (2019), The Best Performing Survey Institution of The Year (2019),

Hingga The Best Reputable Survei Institution With Service Excellent of The Year (2019), Indonesia Most Excellent Bussiness (2019), Inspiring Alumni Award FISIPOL UGM. (RO/OL-7)